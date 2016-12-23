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Çankırı Karatekin Üniversitesine Resmi Gazete
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Bazı illere ve Çankırı Karatekin Üniversitesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı

Çankırı Karatekin Üniversitesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı

23 Aralık 2016 Cuma, 05:22:35 Güncelleme: 05:24:06 AA

Batman, Trabzon ve Kayseri illeri ile Çankırı Karatekin Üniversitesine ilişkin 28 Kasım tarihli Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Batman'ın Sason ilçesi Barış Mahallesi sınırları içindeki bazı belirli alanlarda kalan bazı belirli taşınmazlar, Sarıçoban Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) yapımı amacıyla tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Karaköy, Süleymanfakılı, Taşhan mahalleleri ile Develi ilçesi Havadan ve Şıhlıcumhuriyet mahalleri sınırları içindeki bazı belirli alanlarda bulunan belirli taşınmazların Yahyalı Rüzgar Enerji Santrali (RES) Enerji Nakil Hattı yapımı amacıyla tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasıyla ilgili karara da Resmi Gazete'de yer verildi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Akarsu ve Bakımlı mahalleleri sınırları içinde kalan bazı belirli alanlarda bulunan bazı belirli taşınmazların, Larhan Regülatörü ve HES yapımında kullanılması amacıyla tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı. Bu karar, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yazısı üzerine Bakanlar Kurulu tarafından 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu maddesi uyarınca alındı.

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