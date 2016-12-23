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İDO ve BUDO sefer iptali
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İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

23 Aralık 2016 Cuma, 06:30:17 Güncelleme: 10:24:25 HABERTURK.COM

İDO ve BUDO bazı dış hat seferlerini hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

İDO'nun iptalini duyurduğu seferler:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptalini duyurduğu seferler:

08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

 

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