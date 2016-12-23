İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İDO ve BUDO bazı dış hat seferlerini hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
İDO'nun iptalini duyurduğu seferler:
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptalini duyurduğu seferler:
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
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