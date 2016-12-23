23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
fırat kalkanı, el bab, tsk, suriye
GÜNDEM

TSK'dan El-bab açıklaması

TSK: El-Bab'da 24 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

23 Aralık 2016 Cuma, 08:28:15 Güncelleme: 09:15:08 İHA

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El-bab operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklamada; "El-Bab'da 24 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. 143 DEAŞ hedefi vuruldu, 37 bina imha edildi" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 122'nci gününde, 194 DEAŞ terör örgütü hedefinin karadan ve havadan vurulduğunu belirterek 24 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 23 Aralık 2016 günü saat 07.00'a kadar meydana gelen gelişmeler ile ilgili yapılan bilgilendirmede, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edildiği kaydedildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda; 2 DEAŞ terör örgütü ölü olarak ele geçirildiği belirtilerek PYD / PKK TÖ'ne ait olduğu tespit edilen 1 Drone ele geçirildiği de ifade edildi. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 143 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı bildirildi.

TSK'ya ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 51 hedef ateş altına alınarak 22 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, DEAŞ TÖ unsurlarınca barınma, silah mevzi, savunma mevzi maksatlı kullanılan 37 bina, üç cephanelik ve bir lojistik merkezinin imha edildiği ifade edildi.

Koalisyon Güçleri tarafından hava harekâtı icra edilmediğine dikkat çekildi.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından harekâtın başından bu güne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 208 EYP ve 42 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği vurgulandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 4
  • Misafir 18 dakika önce
    RABBİM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN,HAKKINIZ HELAL EDİN.
  • Misafir 23 dakika önce
    aldık mı?
  • Misafir 1 saat önce
    aldık
  • Misafir 2 saat önce
    Anlamadığım bi nokta var.. Akil dagini aldık mi almadık mi?!
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
El Bab’da ev ev DEAŞ’lı aranıyor
GÜNDEM

Ev ev DEAŞ'lı aranıyor
TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 228 hedef baskı altında, 160 DEAŞ'lı öldürüldü
GÜNDEM

228 hedef baskı altında, 160 DEAŞ'lı öldürüldü
Devlet Bahçeli'den El Bab açıklaması: Ne pahasına olursa olsun...
GÜNDEM

Bahçeli'den El Bab açıklaması: Ne pahasına olursa olsun. ...
Türkiye-Suriye sınırında 1057 kişi sınırda yakalandı
GÜNDEM

1057 kişi sınırda yakalandı!
Fikri Işık'tan El Bab açıklaması: 16 askerimiz şehit oldu
GÜNDEM

"El Bab'da 16 askerimiz şehit oldu"
Öztürk Yılmaz: Artık Esed, AKP için tekrar Esadlaşıyor
GÜNDEM

"Artık Esed, AKP için tekrar Esadlaşıyor"
Samsun'da öğrenci servisi şarampole devrildi
GÜNDEM

BUZLANMA FELAKET GETİRDİ!
Didim'de bırakılan boş valiz korku dolu anlar yaşattı
GÜNDEM

'LAZIM OLUR' DİYE BIRAKILDI AMA...
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yapan 4 PKK'lı yakalandı
GÜNDEM

EYLEM İÇİN KEŞİF YAPAN 4 PKK'LI YAKALANDI!
Kılıçdaroğlu: Türkiye geleceğini güvenceye istiyorsa belli acılara katlanmak gerek
GÜNDEM

"TÜRKİYE GELECEĞİNİ GÜVENCEYE ALMAK İSTİYORSA BELLİ ACILARA KATLANMAK GEREK"
Hakkari'deki onlarca köpek ölüsü dehşete düşürdü
GÜNDEM

VAHŞET! BU HALDE BULUNDULAR
Kayseri'deki saldırıda yaralanan askerden duygulandıran açıklama
GÜNDEM

"BEN DE ŞEHİT OLMAK İSTERDİM"