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Konya'da demirci atölyesine kumar baskını

23 Aralık 2016 Cuma, 09:09:50 DHA

50 kişiye toplam 10 bin 950 lira para cezası kesildi

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    Konya'da polisin bir demirci atölyesine yaptığı baskında kumar oynadıkları ileri sürülen 50 kişi yakalandı.

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    İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, kumar oynadıkları belirtilen kişilere toplam 10 bin 950 lira para cezası uygulandı.

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    Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan mahkeme kararı doğrultusunda merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir demirci atölyesine operasyon yaptı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    kumarhaneleri serbest bırakın türkiye de başka ülkelere akmasın para zaten bi dünya kaçak kumarhane var ceza caydırıcı değilki adamın bir saatlik geliri
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