Konya'da demirci atölyesine kumar baskını

23 Aralık 2016 Cuma, 09:09:50 | Güncelleme: 09:18:29
DHA
50 kişiye toplam 10 bin 950 lira para cezası kesildi
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Konya'da polisin bir demirci atölyesine yaptığı baskında kumar oynadıkları ileri sürülen 50 kişi yakalandı.
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İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, kumar oynadıkları belirtilen kişilere toplam 10 bin 950 lira para cezası uygulandı.
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Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan mahkeme kararı doğrultusunda merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir demirci atölyesine operasyon yaptı.
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Burada parayla tombala oynadığı iddia edilen 50 kişiye 'Kabahatler Kanunu'na' göre toplam 10 bin 950 lira para cezası kesildi.
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İşyeri sahibi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı' gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.
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İşyerinde yapılan aramada 1 tombala makinesi, bu cihaza bağlı kamera, çok sayıda tombala kartı, pinpon topu ile polisin baskınına karşı işyeri önünde bekleyen nöbetçi ile iletişimi sağlayan iki telsiz ele geçirildi.