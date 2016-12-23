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Pervin Buldan, HDP
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HDP'li Pervin Buldan ifade verdi

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Buldan'ın, Iğdır'da hakkında görülen dava kapsamında Bakırköy Adliyesinde ek ifade verdiği öğrenildi

23 Aralık 2016 Cuma, 09:17:13 Güncelleme: 10:53:37

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Iğdır'da hakkında görülen bir dava kapsamında Bakırköy Adliyesinde ek ifade verdi. Buldan ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi, "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından hakkında dava açılan Buldan'ın ek ifadesinin alınması için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine yazı gönderdi.

Söz konusu yazı üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Buldan'ın bulunduğu adrese giderek, tebligatı kendisine ilettiği öğrenildi.

Buldan'ın, avukatıyla 6. Ağır Ceza Mahkemesine giderek, ek ifade verdiği belirtildi.

"GÖZALTINA ALINDIM" DEMİŞTİ

Bu arada, HDP Basın Bürosu, "Buldan'ın bu sabah İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı" yönünde yazılı açıklama yaptı. Buldan da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından gözaltına alındığına ilişkin paylaşımda bulundu. Buldan, Twitter'dan "Gözaltına alındım" dedi. 

Pervin Buldan ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. 

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YORUMLAR 16
  • Misafir 55 dakika önce
    Bu kadın neden meclis i yönetiyor kala kala buna mi kaldı meclisimiz
  • Misafir 1 saat önce
    OLALA MÜKEMMEL BİR HABER
  • Misafir 1 saat önce
    nihayet
  • Misafir 1 saat önce
    HARİKAAAAA, MÜKEMMEL, SÜPER, HOŞ, İYİ HABER TÜM GÜZEL DUYGULARLA
  • Misafir 1 saat önce
    ohhhhh
  • Misafir 2 saat önce
    SÜPERRRRR
  • Misafir 2 saat önce
    Bana böyle haberlerle gelin işte..
  • Misafir 2 saat önce
    ne kadar gecikmiş bir karar
  • Misafir 2 saat önce
    bu sabah duyduğum en güzel haber
  • Misafir 2 saat önce
    bu sabah duyduğum en güzel haber
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