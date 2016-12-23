Bugün yurt genelinde yağışlar sürüyor. Sıcaklıklar, tüm yurtta hissedilir derecede azalırken, yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Peki bugün hangi illerde okullar tatil? İşte 23 Aralık 2016 tatil olan iller...

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Seyitgazi ve Han ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, Eskişehir'in Bursa, Kütahya ve Ankara ile ulaşımını sağlayan karayollarında, trafikte sıkıntı yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

POLATLI'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Polatlı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 23 Aralık Cuma ara verildi.

ISPARTA

Isparta'nın Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 23 Aralık Cuma ara verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te, taşımalı sistem ve özel eğitim verilen okullar bugün için tatil edildi. Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan eğitim-öğretim hizmetleri değerlendirme toplantısında kent genelindeki taşımalı sistem ve engellilere eğitim verilen okulların bugün tatil edilmesi kararı alındı. Toplantıda ayrıca hava muhalefeti olmadığından dün tatil edilen ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim ve öğretime bugün devam edileceği kararı da alındı.

HATAY

Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Arsuz, Belen, İskenderun ve Payas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde okullar bugün tatil edildi.

Hava şartları nedeniyle Kırıkhan ilçesinde de Delibekirli İlkokul ve Ortaokulu ile bu okullara Yılanlı, Karakaya ve Dere mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Kurtlusoğuksu Ortaokuluna Banu Kaldırma mevkisinden taşımalı olarak gelenlere, Karataş İlkokuluna Kurtlusarımazı ve Fenk mahallerinden taşımalı olarak gelenlere okullar bugün tatil edildi.

KONYA

Konya ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler başta olmak üzere Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Derebucak, Karapınar, Kulu, Kadınhanı, Altınekin, Hüyük, Sarayönü ve Akşehir'de okulların bugün tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de bugün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Konu ile ilgili Bolvadin ilçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların 1 gün (23 Aralık Cuma) süreyle tatil edildiği kaydedildi. Açıklamada tatil nedenin ise yoğun kar yağışı olduğu ifade edildi.

AKSARAY

Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ve Eskil İlçesinde okulların bugün tatil edilmesi kararı alındı. Aksaray'da dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aksaray Valiliği tarafından, kar yağışı nedeniyle Aksaray merkez ve Eskil ilçesinde eğitime bugün ara verildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da bugün idari izinli olacak.

MERSİN

Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullarda bugün de eğitime ara verildi. Mut ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edilen okulların tatil süresi uzatıldı. İlçede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle bugün de okullarda eğitime ara verildi. Araya hafta sonu tatilinin de girmesiyle birlikte ilçede eğitim pazartesi günü başlayacağı bildirildi.