AK Parti Genel Başkan Yardımcısı HABERTÜRK TV'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, "MHP ile komisyon aşamasında bazı konuların yeniden ele alınması için bir temas oldu. MHP ile mutabık kalırsak bazı rötuşlar yapılabilir. Bazı ibare ve ifadeler değiştirilebilir" dedi.

AK Partili Şahin, HABERTÜRK TV'de Aysun Torun'un sorularını yanıtlıyor.

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KARLOV SUİKASTI: Suikastçının FETÖ mensubu olduğu neredeyse kesinleşti. FETÖ elebaşı ABD'de yaşamakta. 17/25 Aralık sonrasında Adalet Bakanlığımız bir girişim başlattı. 15 Temmuz sonra girişimler arttı. Bu işin uluslararası boyutu olduğu muhakkak. Bu olaya El Nusra süsü verildi, dikkatleri başka yere çekmek için. Birileri FETÖ'yi masum göstermek için bu El Nusra iddiasını ortaya attı. El Nusra ritüellerini acemice yerleştirmişler.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: Bu teklif yürürlüğe girdikten sonra, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili uyum yasalarına ihtiyacımız var. 2019'a kadar gerekli altyapı hazırlanacak.

YEDEK VEKİLLİK: "Yedek" ifadesi sanırım negatif bir ibare. Bununla ilgili olarak bazı eleştiriler dile getirildi. Milletvekillerimi düşüncelerini paylaştılar. İfadelerden duyulan rahatsızlıklar dile getirildi. Yedek milletvekilliğiyle ilgili bazı rötuşlar yapılabilir. MHP ile komisyon aşamasında bazı konuların yeniden ele alınması için bir temas oldu. MHP ile mutabık kalırsak bazı rötuşlar yapılabilir. Bazı ibare ve ifadeler değiştirilebilir.haberturk.com

TEKLİFTE DEĞİŞİKLİK: "Doğuştan Türk vatandaşı" olması ifadesi de tartışıldı. Bu hassasiyeti de dikkate almamız gerekiyor.

HSYK'NIN YAPISI: Oluşumu ve üye sayısıyla ilgili bazı eleştiriler getirildi. MHP ile üzerinde durulabilecek hususlar.

TAKVİM SÜRECİ: Takvimle ilgili olarak inisiyatif YSK'ya geçiyor. Parlamentoda kabul edildikten sonra 60 gün süre var. Bizim arzumuz bir an önce bu seçimlerin gerçekleşmesi.

MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ: Böyle bir duruma ihtiyacımız yok. Bunu konuşmak MHP'yi de töhmet altında bırakmak anlamına gelir. Kabine değişikliği olacak gibi sözler, MHP'nin ideallerini zedeleyecek durum olduğunu düşünüyorum.

FİRE TARTIŞMASI: 316 imza verdik, çekince olsaydı vekiller imza vermezdi. CHP'den de destek alabileceğimizi düşünüyorum.

TEK ADAMLIK: CHP'nin güçlü argümanları olmadığı için buna dayanıyorlar. Bu önyargıdan ibaret. Sağlıklı, temelleri olan bir karşıtlık geliştiremeyince tek adamlık iddialarını ortaya atıyorlar. Parlamenter sistem tek adamlığa daha el verişlidir. Bu dikkatleri dağıtmaya yönelik, ezbere dayanan eleştiridir.

ERDOĞAN SAHAYA İNECEK Mİ: Otoriter sistemlerde yöneticiler sırtını silaha, zulme dayarlar. Cumhurbaşkanlığı sisteminin buna yol açması mümkün değil. Halkın bu gerçeği gördüğünü düşünüyorum. Teklif de son halini alınca sahaya ineceğiz.