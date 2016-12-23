23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
HAKKARİ
GÜNDEM

Hakkari'deki onlarca köpek ölüsü dehşete düşürdü

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan şehir çöplüğündeki onlarca köpeğin esrarengiz ölümü araştırılmayı bekliyor

23 Aralık 2016 Cuma, 10:32:29 Güncelleme: 11:46:30 İHA

Hakkari şehir çöplüğündeki onlarca köpek ölüsü görenleri hayrete düşürürken, yiyecek bulamayan başıboş köpeklerin ise açlıktan buradaki köpek cesetlerini yemesi şaşkınlık oluşturuyor.

Hakkari'de hayvan barınağı olmadığı için onlarca başıboş köpeğin kaderine terk edildiği ve açlıktan birbirlerinin etini yediği şehir çöplüğü, İHA ekibi tarafından görüntülendi. Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan şehir çöplüğündeki onlarca köpeğin esrarengiz ölümü araştırılmayı bekliyor.

Çöplükte ölen köpeklerin üzerinde kırmızı boyayla yapılan numaralandırma ve kulaklarındaki küpe dikkatlerden kaçmazken, iddiaya göre ise köpeklerin zehirlenerek atıldığı belirtiliyor.

ÖLEN ARKADAŞININ YANINDAN AYRILMADI

Ölen arkadaşının başından bir an olsun ayrılmayan yavru bir köpeğin ise, dondurucu soğuklardan korunmak için ölen arkadaşına sarılarak ısındığı görüldü. Hakkari'de nesli tükenmekte olan ve göç aşamasındaki akbabaların da köpeklerin ölüleriyle beslenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Hakkari Belediyesi yetkilileri ise, esrarengiz köpek ölümleriyle ilgili bir çalışma içerisinde olduklarını bildirdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 57 dakika önce
    insan sevgisi yok ki oralarda hayvanları sevsinler
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Liseli Elif, okula giderken çöken duvarın altında kaldı
GÜNDEM

Kaldırımda yürürken başına öyle bir şey geldi ki!
Kayseri'deki saldırıda yaralanan askerden duygulandıran açıklama
GÜNDEM

"Ben de şehit olmak isterdim"
Kılıçdaroğlu: Türkiye geleceğini güvenceye istiyorsa belli acılara katlanmak gerek
GÜNDEM

Kılıçdaroğlu: Dış politikada bir düzelme var, ...
Fatih Şahin: Anayasa teklifinde rötuşlar yapılabilir
GÜNDEM

"Anayasa teklifinde rötuşlar yapılabilir"
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yapan 4 PKK'lı yakalandı
GÜNDEM

Eylem için keşif yapan 4 PKK'lı yakalandı!
Samsun'da öğrenci servisi şarampole devrildi
GÜNDEM

Buzlanma felaket getirdi!
Kılıçdaroğlu: Türkiye geleceğini güvenceye istiyorsa belli acılara katlanmak gerek
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU: DIŞ POLİTİKADA BİR DÜZELME VAR, ÖZELLİKLE SURİYE KONUSUNDA
Fatih Şahin: Anayasa teklifinde rötuşlar yapılabilir
GÜNDEM

"ANAYASA TEKLİFİNDE RÖTUŞLAR YAPILABİLİR"
Hakkari'deki onlarca köpek ölüsü dehşete düşürdü
GÜNDEM

VAHŞET! BU HALDE BULUNDULAR
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yapan 4 PKK'lı yakalandı
GÜNDEM

EYLEM İÇİN KEŞİF YAPAN 4 PKK'LI YAKALANDI!
Liseli Elif, okula giderken çöken duvarın altında kaldı
GÜNDEM

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN BAŞINA ÖYLE BİR ŞEY GELDİ Kİ!
Bursa'da trafik kazası meydana geldi
GÜNDEM

BURSA'DA FECİ KAZA!