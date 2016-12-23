"Torununuza zarar veririz" tehdidiyle dolandırdılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kadının evine gelen şahıslar, "Evinizde bulunan değerli eşyaları vermezseniz size ve torununuza zarar veririz" tehdidiyle 20 bin TL dolandırdı.

Olay, Malkara ilçesinin Gönence Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; 58 yaşındaki Kıymet D.'yi arayan telefon dolandırıcıları kendilerini polis olarak tanıtıp evlerinin adresini istedi. Kadından adresi alan dolandırıcılar mahalleye geldi. Şahıslar, kendilerini İlçe Emniyet Amiri diye tanıtarak yaşlı kadının yanında bulunan 5 yaşlarındaki erkek torununu gösterip, "Evinizde bulunan değerli eşyaları vermezseniz size ve torununuza zarar veririz" diyerek tehdit etti.

Bunun üzerine Kıymet D. gelininin yaklaşık 20 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu torbayı dolandırıcıya verdi.

Dolandırıcı, yaşlı kadını kendisini takip etmesi halinde geri gelerek kendilerine zarar vereceğini söyledi. Yaşlı kadın bir süre olayın etkisi ve korku ile evden çıkamadı. Dolandırılan Kıymet D. eşi ile birlikte İlçe Jandarma Karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı.