Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yapan 4 PKK'lı yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem için keşif yapıp, fotoğraf çekerek bilgileri terör örgütüne veren 4 kişi Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik eylem yapmayı planlayan PKK/KCK terör örgütüne operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütü tarafından verilen talimatlar doğrultusunda geçen Ağustos ayı içerisinde Kuzey Irak bölgesi bağlantılı kişilerin Kocaeli'ne geldiği, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik planlanan eylem için keşif yapıp, fotoğraf çektikleri, çalışmalarını yaparak terör örgütüne verdikleri tespit edildi.

Terör Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Müdürlüğü'nün etrafında keşif yapıp, fotoğraf çekerek bilgileri terör örgütüne veren L.A., M.D., F.A. ve C.A'yı Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul'da düzenlediği operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. 4 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, örgütsel irtibat ve bağlantılarının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.