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istanbul, deaş
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 41 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

23 Aralık 2016 Cuma, 10:45:04 Güncelleme: 10:46:40 AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 31'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 41 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verildi.

Ayrıca savcılığın talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe, şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerden 31'ini gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Diğer 10 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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YORUMLAR 2
  • personel@emekmuhasebe.com 8 dakika önce
    Allah yardımcımız olsun
  • Misafir 27 dakika önce
    herkes şüpelendikleri komşuları varsa ihbar etsin işidli ppk lı her ihbar askerimizin canını kurtarır
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