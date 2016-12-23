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Samsun'da öğrenci servisi şarampole devrildi

Samsun'da buzlanma nedeniyle hakimiyetini kaybeden öğrenci servisi, şarampole yuvarlandı. Kaza 12 öğrenci yaralandı.

23 Aralık 2016 Cuma, 10:46:41 Güncelleme: 11:37:37 AA

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu 12 öğrenci yaralandı.

Çal Mahallesi'nden ilçe merkezindeki ilkokul ve ortaokula öğrenci taşıyan Mehmet Var'ın (55) kullandığı 55 C 8594 plakalı öğrenci servisi, yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.

Kazada yaralanan araçtaki öğrencilerden Ayşe (12) ve Zeynep Demir (11), İsmail Aker (13), Fatmanur Kök (11), Kamilenur Sezgin (13), Nuh (11), Yusuf (12) ve Büşra Akçay (9), Eren Bilgin (11), Hasan Ulki Var (12), Muhammet Ali Bedir (13) ve Beyza Nur Çakır (12), 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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