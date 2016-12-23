Halfeti Belediyesi'ne Şeref Albayrak görevlendirildi

Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi başkanlığına Kaymakam Şeref Albayrak'ın vekaleten görevlendirildiği bildirildi.



Vali Güngör Azim Tuna, yaptığı açıklamada, ilçe belediye başkanının bir süre önce gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını hatırlattı.



Tuna, "Terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanan Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram'ın yerine Kaymakam Şeref Albayrak vekaleten görevlendirilmiştir." dedi.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında 2 Aralık'ta gözaltına alınan Halfeti Belediye Başkanı Bayram tutuklanmıştı.





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