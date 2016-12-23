Halfeti ve Mutki belediyelerine görevlendirilme

Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi başkanlığına Kaymakam Şeref Albayrak'ın vekaleten görevlendirildiği bildirildi. Bitlis'in Mutki Belediyesine, İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç görevlendirildi.



Vali Güngör Azim Tuna, yaptığı açıklamada, ilçe belediye başkanının bir süre önce gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını hatırlattı.



Tuna, "Terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanan Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram'ın yerine Kaymakam Şeref Albayrak vekaleten görevlendirilmiştir." dedi.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında 2 Aralık'ta gözaltına alınan Halfeti Belediye Başkanı Bayram tutuklanmıştı.

MUTKİ BELEDİYESİNE GÖREVLENDİRME

Bitlis'in Mutki Belediyesine, İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç görevlendirildi.

Mutki İlçesi Belediyesi'ne 14 Aralık'ta terör soruşturmaları kapsamında operasyon yapıldı. Mutki Belediye Eş Başkanı DBP'li Özcan Birlik gözaltına alındı. Birlik, 20 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Birlik'in tutuklanmasının ardından, İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, bugün belediyeye kayyum olarak atandı.