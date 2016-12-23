Şehit oğlunu "Gül kokulu yavrum" diyerek uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin El Bab kentinde sürdürdüğü Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu helallik alınması için Çorlu'daki evine getirildi
Çorlu Müftüsü Adem Gülmek tarafından okunan duanın ardından şehit Acar'ın evinin önünde toplanan yakınları ve vatandaşlardan helallik istendi. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu önünde gözyaşı döken acılı anne Hanife Acar, oğlunu gül kokulu yavrum diyerek uğurladı.
Şehit Akın Acar'ın cenazesi evinin önünden alınarak cenaze namazının kılınacağı Hacı Mehmet Şirikçi Camii'ne gözyaşları arasında götürüldü
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