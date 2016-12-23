23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
FETÖ
GÜNDEM

Başbakanlık Sektörel İzleme Birimi çalışanlarına dava

12'si tutuklu 13 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi

23 Aralık 2016 Cuma, 13:02:45 Güncelleme: 13:26:56 AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, aralarında kapatılan Fatih Üniversitesi'nin Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlunun da bulunduğu 12'si tutuklu 13 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 41 gözaltı kararı
GÜNDEM

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 31 gözaltı
YÖK Başkanı Yekta Saraç yeni rektör atama sistemini yorumladı
GÜNDEM

İşte yeni rektör atama sistemi
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
GÜNDEM

İDO VE BUDO'nun bazı dış hat seferleri iptal edildi
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (23 Aralık 2016)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 23 Aralık günlüğü
Mevlüt Mert Altıntaş’ın kuzeni: "Şehit olduğu haberinden korkuyorduk vatan haini çıktı"
GÜNDEM

'Şehit olmasın' derken hain çıktı!
Eski savcı Mehmet Berk'in kardeşi tutuklandı
GÜNDEM

Eski savcı Mehmet Berk'in kardeşi tutuklandı
Üniversite öğrenci disiplin yönetmeliği değişti
GÜNDEM

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ
Kars şehidini son yolculuğuna uğurladı
GÜNDEM

"KARDEŞ BEN SANA NASIL TOPRAK ATAYIM..."

Adana'da bir depoda yangın çıktı
GÜNDEM

ADANA'DA DEPO ALEV ALEV YANDI!
Mehmet Ali Özkılınç: Dink cinayetinde jandarma ile ilgili ciddi bir dirençle karşılaştık
GÜNDEM

"DİNK CİNAYETİNDE JANDARMA İLE İLGİLİ CİDDİ BİR DİRENÇLE KARŞILAŞTIK"
Tarihi Galata Köprüsü İstanbul'a "veda" etti
GÜNDEM

TARİHİ KÖPRÜ İSTANBUL'A VEDA ETTİ
Batman'da terör operasyonu
GÜNDEM

BATMAN'DA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ!