23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YÖK
GÜNDEM

YÖK doktora burs başvuru takvimi açıklandı

Yükseköğretim Kurulunca 100 tematik alanda 2 bin doktora öğrencisine verilecek burslar için devlet üniversitelerince, 9 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek

23 Aralık 2016 Cuma, 14:20:21 Güncelleme: 14:47:53 AA

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 100 tematik alanda 2 bin doktora öğrencisine verilecek burslar için devlet üniversitelerince, 9 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda, yükseköğretim kurumlarının "100/2000" doktora burs programı alanlarına ilişkin başvurularını "https://webuyg.yok.gov.tr/doktora" adresinden yapabilecekleri bildirildi.

Yükseköğretim kurumlarının YÖK doktora bursu programı için 9 Ocak 2017'ye kadar ilan edilen öncelikli tematik alanlardan, en fazla 10 alan için başvuru yapabilecekleri kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Üniversite öğrenci disiplin yönetmeliği değişti
GÜNDEM

Üniversite öğrenci disiplin yönetmeliği değişti
YÖK Başkanı Yekta Saraç yeni rektör atama sistemini yorumladı
GÜNDEM

İşte yeni rektör atama sistemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ve YÖK üyeliği ataması
GÜNDEM

Erdoğan'dan rektör ve YÖK üyeliği ataması
Öğretmenlik tercihleri ile ilgili radikal karar
GÜNDEM

Öğretmenlik tercihleri ile ilgili radikal karar
Sınavsız geçiş yerine getirilen "ek puan" açıklandı
GÜNDEM

Sınavsız geçiş yerine getirilen "ek puan" açıklandı
YÖK doktora burslarının takvimi açıklandı
GÜNDEM

YÖK doktora burslarının takvimi açıklandı
İzmir'de bir kişi intihar etti
GÜNDEM

ANNESİ ONU BU HALDE BULDU!
YÖK doktora burs başvuru takvimi açıklandı
GÜNDEM

YÖK DOKTORA BURS BAŞVURU TAKVİMİ AÇIKLANDI
Adana'da bir depoda yangın çıktı
GÜNDEM

ADANA'DA DEPO ALEV ALEV YANDI!
Akıl hastanesindeki korkunç olayda karar çıktı
GÜNDEM

ODA ARKADAŞININ ÜZERİNE KAPANIP...
Tarihi Galata Köprüsü İstanbul'a "veda" etti
GÜNDEM

TARİHİ KÖPRÜ İSTANBUL'A VEDA ETTİ
Aksaray'da kayıp olan genç mezarlıkta ölü bulundu
GÜNDEM

MEZARLIKTA ESRARENGİZ OLAY!