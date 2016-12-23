Kars şehidini son yolculuğuna uğurladı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı, Kars'ın Susuz ilçesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Askeri uçakla cenazesi dün gece saatlerinde Harakani Havaalanına getirilen şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı için bugün Cuma namazına müteakiben Susuz ilçesi Merkez camisinde tören düzenlendi.

Cenaze törenine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Milletvekili Selahattin Beylibey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kamu kurum amirleri, askeri erken, şehidin yakınları ve çok sayıda Karslı katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak gözyaşı döken şehidin yakınları uzun süre teröre lanet okudu.

Şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı, kılınan cenaze namazının ardından Susuz ilçe mezarlığında toprağa verildi.