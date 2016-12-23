23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
GÜNDEM

Akıl hastanesindeki korkunç olayda karar çıktı

Mahkeme heyeti, sanık Osman Altın'ın suç tarihi itibarıyla ceza sorumluluğunun olmadığının anlaşılması nedeniyle sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti

23 Aralık 2016 Cuma, 14:30:51 Güncelleme: 14:38:02 AA

Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde oda arkadaşı Mehmet Ali Altun'u uyuduğu sırada öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Osman Altın, akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilmemesine hükmedildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Altın katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Mehtap Yılmaz, mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda, Osman Altın'ın akli dengesinin yerinde olmadığı ve cezai sorumluluğunun bulunmadığına yer verildiğini söyledi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Sinan Coşar, sanığın cezai sorumluluğunun bulunmaması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığını söyledi.

Sanık avukatı Murat Duran da akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, sanığın ''kronik psikoz'' denilen akıl hastalığının bulunduğunu anlatarak, bu nedenle müvekkilinin cezai ehliyetinin olmadığını savundu.

Müşteki avukatı Hasan Girit ise olayda hizmet kusurunun bulunduğu gerekçesiyle olayın meydana geldiği sağlık kuruluşunun yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Osman Altın'ın suç tarihi itibarıyla ceza sorumluluğunun olmadığının anlaşılması nedeniyle sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Sanığın tahliye edilerek yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasını kararlaştıran mahkeme, Altın'ın yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenecek raporunda, "Toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının" belirtilmesi durumunda serbest bırakabileceğine karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tedavi amacıyla 29 Şubat 2016'da Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine getirilen Mehmet Ali Altun'un uyuduğu sırada aynı odada kalan Osman Altın tarafından hareketsiz halde bırakılana kadar yaklaşık 2 saat üzerine kapanarak öldürüldüğü belirtiliyordu.

İddianamede, şüpheli Osman Altın'ın ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tarihi Galata Köprüsü İstanbul'a "veda" etti
GÜNDEM

Tarihi köprü İstanbul'a veda etti
Adana'da bir depoda yangın çıktı
GÜNDEM

Adana'da depo alev alev yandı!
İzmir'de bir kişi intihar etti
GÜNDEM

Annesi onu bu halde buldu!
Mehmet Ali Özkılınç: Dink cinayetinde jandarma ile ilgili ciddi bir dirençle karşılaştık
GÜNDEM

"Dink cinayetinde jandarma ile ilgili ciddi bir ...
Kars şehidini son yolculuğuna uğurladı
GÜNDEM

"Kardeş ben sana nasıl toprak atayım..."

Batman'da terör operasyonu
GÜNDEM

Batman'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi!
Mehmet Ali Özkılınç: Dink cinayetinde jandarma ile ilgili ciddi bir dirençle karşılaştık
GÜNDEM

"DİNK CİNAYETİNDE JANDARMA İLE İLGİLİ CİDDİ BİR DİRENÇLE KARŞILAŞTIK"
Tarihi Galata Köprüsü İstanbul'a "veda" etti
GÜNDEM

TARİHİ KÖPRÜ İSTANBUL'A VEDA ETTİ
YÖK doktora burs başvuru takvimi açıklandı
GÜNDEM

YÖK DOKTORA BURS BAŞVURU TAKVİMİ AÇIKLANDI
Aksaray'da kayıp olan genç mezarlıkta ölü bulundu
GÜNDEM

MEZARLIKTA ESRARENGİZ OLAY!
İzmir'de bir kişi intihar etti
GÜNDEM

ANNESİ ONU BU HALDE BULDU!
Akıl hastanesindeki korkunç olayda karar çıktı
GÜNDEM

ODA ARKADAŞININ ÜZERİNE KAPANIP...