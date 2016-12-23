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İzmir'de bir kişi intihar etti

İzmir'de yaşayan 55 yaşındaki kişi, geçirdiği bunalım nedeniyle evinin banyosunda kendisini av tüfeğiyle vurarak, yaşamına son verdi.

23 Aralık 2016 Cuma, 14:31:44 Güncelleme: 14:33:27 DHA

İzmir'in Selçuk İlçesinde, çiftçi 55 yaşındaki Y.A, evinin banyosunda av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Evli ve 3 kız çocuğu babası Y.A, dün akşam, Atatürk Mahallesi'ndeki evine geldi. Ailevi ve maddi sorunları olduğu ve eve alkollü geldiği ileri sürülen A'nın, evinin banyosunda çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşledi. A'nın cesedi, bu sabah aynı binada alt katta oturan işitme engelli olan annesi tarafından bulundu.

Ailesinin tek çocuğu olan A'nın cesedi polis ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay sırasında A'nın eşi ve çocuklarının evde olmadığı öğrenildi. Polis, A'nın intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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