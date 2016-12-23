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Gebze'de yakıt tankı patladı

Patlamanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi hastaneye kaldırıldı

23 Aralık 2016 Cuma, 15:19:36 Güncelleme: 15:19:57 AA

Gebze'de iş makinesine ait yakıt tankının patlaması sonucu, 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesinde iş makinesinin yakıt tankı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi Abidin Karaaslan (33), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambülansla Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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