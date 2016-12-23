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Türkiye şehitlerini uğradı, gözyaşları sel oldu

23 Aralık 2016 Cuma, 15:23:04

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye El Bab'da şehit olan 16 askerimizi son yolculuğuna uğurluyor

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    Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit olan 16 askerimizden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı, Kars'ın Susuz ilçesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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    Cenaze törenine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Milletvekili Selahattin Beylibey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kamu kurum amirleri, askeri erken, şehidin yakınları ve çok sayıda Karslı katıldı.

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    "KARDEŞ BEN SANA NASIL TOPRAK ATAYIM"

    Ömercan Yekebağcı'nın ağabeyi ve yakınları gözyaşları içinde veda etti.

    Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak gözyaşı döken şehidin yakınları uzun süre teröre lanet okudu.  Şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı, kılınan cenaze namazının ardından Susuz ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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