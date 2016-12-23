Türkiye şehitlerini uğradı, gözyaşları sel oldu

23 Aralık 2016 Cuma, 15:23:04 | Güncelleme: 17:12:09
Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye El Bab'da şehit olan 16 askerimizi son yolculuğuna uğurluyor
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Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit olan 16 askerimizden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı, Kars'ın Susuz ilçesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
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Cenaze törenine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Milletvekili Selahattin Beylibey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kamu kurum amirleri, askeri erken, şehidin yakınları ve çok sayıda Karslı katıldı.
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"KARDEŞ BEN SANA NASIL TOPRAK ATAYIM"
Ömercan Yekebağcı'nın ağabeyi ve yakınları gözyaşları içinde veda etti.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak gözyaşı döken şehidin yakınları uzun süre teröre lanet okudu. Şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı, kılınan cenaze namazının ardından Susuz ilçe mezarlığında toprağa verildi.
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"GÜL KOKULU YAVRUM"
Uzman Çavuş Akın Acar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu da helallik alınması için Çorlu'daki evine getirildi
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Çorlu Müftüsü Adem Gülmek tarafından okunan duanın ardından şehit Acar'ın evinin önünde toplanan yakınları ve vatandaşlardan helallik istendi. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu önünde gözyaşı döken acılı anne Hanife Acar, oğlunu gül kokulu yavrum diyerek uğurladı.
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Şehit Akın Acar'ın cenazesi evinin önünden alınarak cenaze namazının kılınacağı Hacı Mehmet Şirikçi Camii'ne gözyaşları arasında götürüldü
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GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI
Uzman Çavuş Hasan Kavuz da, memleketi Samsun'da düzenlenen törenle gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
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Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen 16 askerden Samsunlu Uzman Çavuş 25 yaşındaki Hasan Kavuz için bugün memleketi Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
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Bekar olan ve 1 Haziran 2016'da göreve başlayan şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz için Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un cenazesi ardından Paşayazı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
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TABUTUNUN ÜZERİNE TAKIM ELBİSESİ KONULDU
24 yaşındaki piyade uzman çavuş Ali Sezai Yalçın'ın cenazesi ise, memleketi Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. 25 gün önce nişanlanan şehit Yalçın'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine bir yakını tarafından nişanda giydiği takım elbisesi konulması yürekleri dağladı.
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"NASIL GÜZEL BAKIYORSUN"
Cenazenin getirilişi sırasında anne Asuman Şerbetçi, şehidin nişanlısı Özge İslam ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ambulansın önünde bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken anne Asuman Şerbetçi'nin, "O her zaman benim yanımdaydı. Beni nasıl bıraktın yavrum? Güle güle git. Nasıl güzel bakıyorsun" sözleri yürekleri dağladı. Burada alınan helalliğin ardından cenaze Büyük Camiye götürüldü.
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10 BİN KİŞİ KATILDI
Cenazenin getirildiğini gören Erbaalılar ise camiye akın etti. Yaşlısı gencisi yaklaşık 10 bin kişi, cuma namazı öncesi cami çevresinde toplandı. Şehit Ali Sezai Yalçın'ın fotoğrafını taşıyan kalabalık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Her Türk asker doğar', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Kahrolsun PKK', 'Vatan sana canım feda' diye sık sık slogan attı.
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Tokat Müftü Yardımcısı Ünal Tan tarafından kılınan cenaze namazı sonrası, yakınları son kez tabuta sarıldı. Şehidin nişanlısı Özge İslam, tabutu son kez öptü. Cenaze daha sonra silah arkadaşları tarafından cenaze aracına taşınarak, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
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EŞİ VE OĞLUNU YAN YANA TOPRAĞA VERDİ
El -Bab'ta şehit düşen Bordo Bereli Binbaşı Bülent Albayrak memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit binbaşının cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve binlerce kişi katıldı.
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Burada Şehit Binbaşı Bülent Albayrak için kılınan cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yanı sıra 5 bine yakın kişi katıldı.
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Şehit binbaşının eşi Şerife Albayrak, kızı Elif Naz Albayrak, babası Hasan Albayrak ile kız kardeşi Gamze Göktepe törene katılan askeri personel tarafından güçlükle sakinleştirildi
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Kılınan cenaze namazının ardından şehit binbaşının cenazesi kortej eşliğinde ilçe mezarlığa götürülüp burada 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden annesi Suzan Albayrak'ın yanına defnedildi.
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"VATANIMIZ SAĞ OLSUN"
DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan piyade uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ve Osman Çelik'in cenazeleri, memleketleri Kayseri'de düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Çelik'in ağabeyi Ozan Çelik asker selamı vererek, "Vatanımız sağ olsun" dedi.
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ASKERİN ANNESİNİN ADI DA "SURİYE"
Şehit Osman Çelik'in babası Ali Çelik de gözyaşı dökerken, üşümemesi için oturduğu sandalyede bacaklarına mont sarıldı. Şehidin yakınları da tabut başına gelerek gözyaşı döktü. Suriye'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Çelik'in annesi Suriye Çelik de oğlunun asker parkasına sarılarak gözyaşı döktü.
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Şehit Osman Çelik'in babası Ali Çelik de gözyaşı dökerken, üşümemesi için oturduğu sandalyede bacaklarına mont sarıldı. Şehidin yakınları da tabut başına gelerek gözyaşı döktü. Suriye'de şehit olan Uzman Çavuş Osman Çelik'in annesi Suriye Çelik de oğlunun asker parkasına sarılarak gözyaşı döktü.
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Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin cenazeleri, Garnizon Hava şehitliğine top arabası ile götürüldü ve toprağa verildi.
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GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Hain saldırıda şehit olan Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş 25 yaşındaki Ökkeş Karaca, memleketi Kahramanmaraş'ta Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.
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Şehit Astsubay Ökkeş Karaca'nın cenazesi ilk olarak merkez Onikişubat İlçesi'ne bağlı Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Cenazenin eve gelmesiyle birlikte şehidin annesi Şerife Karaca ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınıp dua edilmesinin ardından cenaze Mimar Sinan Camii'ne götürüldü.
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Babası bir süre önce vefat eden ve bekar olan olan şehit Astsubay Ökkeş Karaca, cenaze namazının kalınmasının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında defnedildi.
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BORDO BERESİ UNUTLMADI
Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar, son yolculuğuna uğurlandı. Babasının fotoğrafını sevdiği şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının üzerine bordo beresi bırakıldı.
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İl Müftüsü Peyami Güngörün kıldırdığı cenaze namazının ardından dua edildi. Top arabasına kadar meslektaşlarının omuzlarında götürülen şehidin cenazesi, bir süre de tören mangası eşliğinde top arabasında taşındı
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Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar sık sık tekbir getirdi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Her Türk asker doğar" şeklinde sloganlar attı.
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Şehit Pınarın cenazesi, Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.
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"BU SON ŞEHİT OLSUN"
Piyade Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz, annesinin yaşadığı Antalya'da binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.Cenaze töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da hazır bulundu.
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NİŞANLISI TABUTA KAPANIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Naaş katafalka konulduğu esnada şehidin nişanlısı Emine Zengin,"Ben ona doyamadım.O beni almaya gelirdi şimdi ben onu almaya geldim. Gitme Alim dedim. Çok dua ettim.Ben sana doyamadım" diyerek feryat etti.Nişanlısının ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna sarılan Zengin, gözyaşlarına boğuldu.
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Anne Akgün,"Ciğerim.O benim kalbimde, ben onu hiç bırakmadım.Yaram içindeydi.Şehidim en güzel yerdesin kuzum. bu şerefi ben veremezdim ama Rabbim sana verdi. Son şehit Ali Yılmaz olsun"dedi. Gözü yaşlı anne kendisine başsağlığı dileyen komutanlara," Bu son olsun.Rabbim size uzun ömürler versin"dedi.
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Törene katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu acılı aileye baş sağlığı diledi.İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Yılmaz'ın cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.
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"KARAGÜLÜM DİYE SEVERDİM BEN SENİ
"Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze töreni köy meydanında yapıldı. Cenaze törenine Adalet Bakanı Yardımcısı Bilal Uçar, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Hasan Başkök, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Cenaze töreninde şehidin babası Kemal Durak, "Karagülüm diye severdim ben seni, benim karagülümü soldurdular"diye feryat etti. Baba Durak ayrıca Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'tan köy yolunun yapılarak isminin Şehit Oktay Durak olmasını istedi.
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Şehidin sözlüsü Pervin Durak, "Hayallerimi çaldılar. Söz vermiştin bana bir şey olmayacaktı. Evlenecektik her şeyimi aldılar. Ben sana gelinliğimle gelecektim, sen bana tabutunla geldin. Hayallerimi mahvettiler. Her şeyimi tabuta koydular, canımdan can aldılar" şeklinde ağladı.
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Uzman çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz için Antalya'da askeri tören düzenlendi. Şehidin annesi Aynur Aygün, "Ben sana bu rütbeyi sağlayamazdım, başımız dik, gururluyuz" dedi.
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Şehidin nişanlısı Emine Zengin ise uzman çavuş Ali Yılmaz'ın tabutu başındaki fotoğrafına sarılarak ağıt yaktı. Emine Zengin, "Alim ben sana doyamadım. Alim beni alacaktı, ben onu değil. Nikahımıza çok az kaldı" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin yakınları, tabut başındaki fotoğraflarını öperek duygulandı.
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Şehit annesi Aynur Aygün, oğlunu asker selamıyla uğurladı. Törene katılan vatandaşlar Türk bayrağı açarak 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' slogan atarak cenaze aracına bir süre eşlik etti. Şehidin cenazesi, Uncalı Şehitliği'nde toprağa verildi.
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Şehit uzman çavuş Ali Yılmaz, şubat ayında nişanlandığı Emine Zengin ile 19 Mayıs 2017 için nikah tarihi almıştı.
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AĞABEYİNİN ÜNİFORMASINI GİYDİ
27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Burak Boz'un cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli İlçesi'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Burak Boz'un cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli İlçesi'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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Şehit Boz'un, kardeşi Melike Boz, ağabeyinin askeri üniformasını giyerek, cenazeyi karşıladı. Güçlükle ayakta duran Melike Boz'a, yakınları ve kadın polisler yardımcı oldu. Şehit Boz'un, bir kadın yakınının Boz'un damatlıklarını taşıması dikkat çekti
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OĞLUNUN DAMATLIK ELBİSESİNİ KOKLADI
Şehit oğlunun tabutunun başında bekleyen baba Özkan Boz da, tabutun üzerine konan oğlunun damatlık elbisesini uzun süre kokladı. Daha sonra herkesten helallik isteyen baba Boz, ''Bütün Türk milletine ve silah arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Vatan sağ olsun'' dedi. Ardından törene katılan rütbeli askerlere sarıldı.
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Törene katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anne Gülhan Boz'a baş sağlığı diledi. Gülhan Boz, Bakan Elvan'a, ''Oğlumun kanı yerde kalmasın. El Bab için gitti. O El Bab'ı alın'' dedi. Bakan Elvan da, gereken ne ise yapılacağını söyledi.
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Şehit Boz'un cenazesi dini ve askeri törenin ardından Meydanbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
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MAVİ BERESİNİ TAKARAK UĞURLADILAR
Şehit olan 16 askerden Uzman Çavuş Ferhat Demir'in cenazesi, memleketi Bursa'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Bahri ile annesi Fadime Demir, oğullarının mavi beresini, şehidin eşi Fatma Demir ise tören üniformasının şapkasını başlarına takarak cenazede gözyaşı döktü.
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Cenaze törenine Bakan Müezzinoğlu'nun yanı sıra, milletvekilleri, Vali Yardımcıları Ergun Güngör ve Yunus Fatih Kadiroğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir ve binlerce kişi katıldı.
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Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit Uzman Çavuş Ferhat Demir'in cenazesinin omuzlara alınıp ambulansa götürüldüğü sırada şehidin kardeşi Mert Demir, ağabeyinin fotoğrafını öperek, "Ben de buradayım, vatan sağ olsun. Ağabeyimin kanı yerde kalmayacak" diyerek feryat etti.
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Uzman Çavuş Ferhat Demir'in cenazesi, daha sonra götürüldüğü Hamitler Şehitliği'nde toprağa verildi.
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"SÖZ AĞLAMAYACAĞIM SEVGİLİM"
DEAŞ'ın intihar saldırısı sonucu şehit olan askerlerden 23 yaşındaki Piyade Astsubay Göktan Özüpek, memleketi Kırklareli'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Merve Özüpek, 1.5 ay önce evlendiği şehit eşini tabutuna sarılarak, "Söz ağlamayacağım sevgilim" dedi. Anne Sevim Özüpek, "Evladım bırakma bizi' diye gözyaşı döktü.
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Cenazeye katılan yaklaşık 20 bin kişilik kalabalık büyük Türk bayrakları açarak, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Her Türk asker doğar, sloganları attı. Yollarda bekleyenler ise cenazenin geçişi sırasında gözyaşı dökerek dua okudu. Şehit Astsubay Göktan Özüpek, gözyaşlarıyla Kırklareli Şehitliği'nde toprağa verildi.
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Ellerinde Türk bayraklarıyla camiye gelen kalabalık sokaklara sığmadı. Cami çevresindeki tüm yollar, bayraklarıyla gelen Kırklarelililerle doldu, taştı.