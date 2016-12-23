Türkiye şehitlerini uğradı, gözyaşları sel oldu

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Anne Akgün,"Ciğerim.O benim kalbimde, ben onu hiç bırakmadım.Yaram içindeydi.Şehidim en güzel yerdesin kuzum. bu şerefi ben veremezdim ama Rabbim sana verdi. Son şehit Ali Yılmaz olsun"dedi.

Gözü yaşlı anne kendisine başsağlığı dileyen komutanlara," Bu son olsun.Rabbim size uzun ömürler versin"dedi.