Türkiye şehitlerini uğradı, gözyaşları sel oldu

35 | 53

Şehidin sözlüsü Pervin Durak, "Hayallerimi çaldılar. Söz vermiştin bana bir şey olmayacaktı. Evlenecektik her şeyimi aldılar. Ben sana gelinliğimle gelecektim, sen bana tabutunla geldin. Hayallerimi mahvettiler. Her şeyimi tabuta koydular, canımdan can aldılar" şeklinde ağladı.