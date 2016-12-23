Ataşehir'de soba faciası

İstanbul Ataşehir'de 3 kardeş sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hüseyin (42) ve Sabri (40) Yılbaşı kardeşler hayatını kaybederken, ağır yaralı 34 yaşındaki Mustafa Yılbaşı da tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi 3046'ıncı Sokak'ta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evde yaşayan 3 kardeşin işe gitmemesi üzerine komşuları şüphelenerek polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kapıyı kırmasıyla korkunç manzara ortaya çıktı.

Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hüseyin (42) ve Sabri (40) Yılbaşı kardeşlerin öldüğü belirlenirken, ağır yaralı 34 yaşındaki Mustafa Yılbaşı da ambulansla tedavi edilmek üzere Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahalle sakinleri ise olayı anlatarak, "Annesi telefon etmiş, Kartal'da kızındaymış. Onun için komşuya telefon etmiş, gelip camı kırmışlar. İkisi ölmüş, diğerini hastaneye kaldırmışlar. Kömür zehirlenmesi. Soba yakıyorlar" dedi.

Emniyet görevlilerinin de bölgede yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.