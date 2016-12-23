MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "DEAŞ tehdidinden kurtulmamız için El Bab'daki mücadelemiz yerindedir, elzemdir ve kesin sonuç alınıncaya kadar devam etmesi zaruridir." ifadesini kullandı.

Adan, yaptığı yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin El Bab bölgesinde çetin bir mücadele verdiğini belirtti. Bu dönemde birlik ve bütünlük içinde, yekvücut olarak TSK'ya herkesin destek olması gerektiğini vurgulayan Adan, Türk askerinin bölgedeki durumunun her türlü siyasi mülahazanın üzerinde anlamlar içerdiğine dikkati çekti.

"BÜTÜN YOLLAR TÜRKİYE'YE TEHDİDE ÇIKIYOR"

Adan, "Türkmenler vatansız bırakılıyor, Ortadoğu coğrafyası yeniden ve vicdansızca kurgulanıyor, haritalar çiziliyor ve ne hikmetse bütün yollar Türkiye'ye tehdide, tacize çıkıyor. Bütün hesaplar Türkiyemizin geleceğini ateşlere atmak üzere yapılıyor. Bütün stratejiler, Türk milletini helal coğrafyasında huzursuz etmek için hayata geçirilmek isteniyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'de uzun yıllardır devam eden savaşın ve istikrarsızlığın, bölgeyi bütün güçlerin arenasına çevirdiğini belirten Adan, milyonlarca insanın yurdundan edildiğini aktardı.

Adan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Suriye sorununun başından bugüne dek en büyük olumsuzlukları Türkiye yaşamıştır. Yurt içinde terör olaylarının artmasından canlı bombalara ve hain eylemlere kadar son yıllarda başımıza gelen her şeyin kökünde, kökeninde, temelinde Suriye ve onun bölgemizde yarattığı kaos ve istikrarsızlık vardır. PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ ve daha onlarca terör örgütü bu kaos ortamında kendine bir alan açmanın derdine düşmüştür ve tüm bu örgütler bir şekilde başka ülkelerin taşeronluğunu yaparak ayakta kalmışlardır. Yine bunların hepsi Türkiye ve Türk milleti düşmanlığı üzerinde ittifak etmişlerdir."

Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör örgütlerinin yanı sıra Türkiye'ye karşı ittifaklara karşı da mücadele verdiğinin altını çizen Adan, şer odaklarının palazlanmasına ve can yakmasına göz yumulamayacağını ifade etti.

"EL BAB'DAKİ MÜCADELE YERİNDEDİR"

Adan, "DEAŞ tehdidinden kurtulmamız için El Bab'daki mücadelemiz yerindedir, elzemdir ve kesin sonuç alınıncaya kadar devam etmesi zaruridir. DEAŞ'ın Türkiye sınırından uzaklaştırılması, Afrin ile Kobani arasındaki bağın koparılması ve bu şer odağının kaynağında imha edilmesi için bu mücadele büyük önemdedir." açıklamasını yaptı.

Halep başta olmak üzere boşaltılan yerlere PYD'nin yerleşmesinin önlenmesi gerektiğinin altını çizen Celal Adan, Türkiye'nin zorlu süreçte bölgedeki alanını genişletmek, pekiştirmek ve sağlama almak durumunda olduğunu kaydetti.