Yeniköy açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı

Yeniköy açıklarında karaya oturan Star Harmony adlı kuru yük gemisi, kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında çarşamba günü Yeniköy'de sahile metreler kala karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi kurtarıldı.
189 metre boyundaki 'Star Harmony' adlı mısır yüklü geminin kurtarılması amacıyla Kıyı Emniyeti'ne bağlı bir römorkör sabah saatlerinde çalışmalara başlamıştı. Çalışmalar sonucunda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorklar gemiye kurtardı.
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