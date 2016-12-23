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Murat Hazinedar'a uyarı cezası

Yüksek Disiplin Kurulu, disipline sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın 'uyarma' cezası ile cezalandırılmasına karar verdi

23 Aralık 2016 Cuma, 16:43:46 Güncelleme: 17:05:04 DHA

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a uyarı cezası verilmesine karar verdi.

CHP Genel Merkezi, disipline sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın 'uyarma' cezasıyla cezalandırıldığını duyurdu.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Ali Hikmet Akıllı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Murat Hazinedar hakkında verilen karar, bugün gerçekleştirilen toplantıda alındı.

Yüksek Disiplin Kurulu, disipline sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın 'uyarma' cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 7 saat önce
    Sebep ?
  • Misafir 7 saat önce
    Ceza veremezler.çünkü kilicdaroglu hakkında herşeyi biliyor
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