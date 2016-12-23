23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mardin
GÜNDEM

Mardin'de teröristlerin menfeze tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Patlayıcı, bomba imha uzmanlarının yaptığı inceleme sonrası fünyeyle kontrollü infilak ettirildi

23 Aralık 2016 Cuma, 17:14:50 Güncelleme: 17:16:52 AA

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK üyelerince menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Korucuköy Mahallesi girişinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilmiş bomba düzeneği tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, mahalleye girişi kapattı. Patlayıcı, bomba imha uzmanlarının yaptığı inceleme sonrası fünyeyle kontrollü infilak ettirildi.

Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tarihi Galata Köprüsü İstanbul'a "veda" etti
GÜNDEM

Tarihi köprü İstanbul'a veda etti
Akıl hastanesindeki korkunç olayda karar çıktı
GÜNDEM

Oda arkadaşının üzerine kapanıp...
Gaziantep'te ihbara gelen polislere pompalıyla ateş açtı
GÜNDEM

İhbara gelen polislere pompalıyla ateş açtı
Murat Hazinedar'a uyarı cezası
GÜNDEM

CHP'den Hazinedar kararı
Taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmene tepki
GÜNDEM

Taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmene tepki
Yeniköy açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı
GÜNDEM

Yeniköy açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı
Antalya'da terör olaylarına tepki konvoyu yapıldı
GÜNDEM

3 BİN ARAÇLA YOLLARA DÖKÜLDÜLER!
Kütahya'da yangında mahsur kalan 2 çocuğun cesedi çıkarıldı
GÜNDEM

ÇOCUKLARININ ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEYİP GİTTİ VE...
Buzağı "Kadife"yi evinde besliyor
GÜNDEM

"KADİFE"YE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR!
Devlet Bahçeli'den Fırat Kalkanı uyarısı
GÜNDEM

BAHÇELİ: EL BAB'DAN ELİMİZ BOŞ DÖNERSEK...
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (24 Aralık 2016)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 24 ARALIK GÜNLÜĞÜ
Muğla'da otomobil denize uçtu
GÜNDEM

MUĞLA'DA KORKUNÇ KAZA!