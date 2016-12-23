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Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı: Tüm istekler eksiksiz olarak karşılanmaktadır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı dahil tüm askerin ikmal faaliyetlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiği ifade edildi

23 Aralık 2016 Cuma, 17:24:27 Güncelleme: 17:52:09 AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki askerlerin tüm isteklerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına ikmal faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan MSB ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, mevcut ikmal ve tedarik sistemi içinde eksiksiz olarak karşılandığını bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında Fırat Kalkanı Harekatında ikmal faaliyetlerine ilişkin asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.

Fırat Kalkanı Harekatının başladığı 24 Ağustos'tan itibaren lojistik fonksiyon sahalarına giren tüm konularda, birliklerin muharebe müessiriyetini en üst seviyede tutacak şekilde faaliyetlerin sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda, sınır ötesinde üs bölgelerinin açılmasıyla personelin ibatesinin en iyi şekilde sağlanabilmesi amacıyla ilgili mülki idare amirliklerinin de görevlendirildiği ifade edildi.

"TÜRKİYE, TEK YÜREK FIRAT KALKANI HAREKATINI DESTEKLİYOR"

Harekat bölgesinin tüm isteklerinin, TSK adına ikmal faaliyetlerini yürütmekten sorumlu olan Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, mevcut ikmal ve tedarik sistemi içinde eksiksiz olarak karşılandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman askerlerimiz vatan ve millet savunması uğrunda canlarını hiçe sayarak büyük bir özveriyle mücadelelerini sürdürmektedirler. Hükümetimiz, askerlerimizin yurt içinde ve dışında her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuştur. Aziz milletimiz, ordusunun yanındadır. Türkiye, tek yürek Fırat Kalkanı Harekatını desteklemektedir. Aziz milletimiz ve devletimizin desteğiyle Fırat Kalkanı Harekatımız planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir."

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YORUMLAR 2
  • Misafir 52 dakika önce
    sonuna kadar destekliyoruz.Canımızı yakanların canlarını alıyor ordumuz orada
  • Misafir 6 saat önce
    Aziz milletimiz, harekatı deseklememektedir. Askerlerimi yakılırken kimse oraya gidip sVaşmayı desteklememektir. Türk milleti sadece meclis değildir.
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