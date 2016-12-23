Terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'daki karargah binası imha edildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen hava operasyonunda, DEAŞ'ın El Bab'daki karargah binası imha edildi, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 18 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından, Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılan El Bab'da, aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ grubunun toplantı halinde olduğu istihbaratının alınması üzerine, dün gece Hava Kuvvetleri Komutanlığınca hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatı sonucu, toplantı yapılan karargah binası imha edilerek 18 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla gerçekleştiren jetler, emniyetle üslerine döndü.
Söz konusu hava harekatının ardından, DEAŞ mensuplarının büyük kayıplar verdiği, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu, teröristler arasındaki telsiz görüşmelerine de yansıdı.
TSK unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen Özgür Suriye Ordusu, havadan ve karadan destekleniyor.
HAREKATIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Öte yandan Genelkurmay Başkanlığınca El Bab'da düzenlenen hava harekatının görüntüleri paylaşıldı.
Terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'daki varlığının, hassas bir hedef çalışması sonrasında birer birer yok edildiği belirtildi.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, sivillerin zarar görmemesi için hassas bir istihbarat çalışması yapıldığı, vurulacak bina ve koruganların, birkaç noktadan teyit edildikten sonra akıllı mühimmatla vurulduğu bildirildi.
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Misafir 53 saniye öncepkk ile, daes ile, ypg ile, feto ile Turkiye savasir. Rabbim arkamizda. Allah var Gam yok00
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Misafir 17 saat önceAllah yardimciniz olsun. Bu pislikleri doru cehendeme yollasin ya rabbim.270
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Misafir 17 saat önceIŞİD'e ölüm240
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Misafir 17 saat önceİşidin kökünü içte ve dışta kazıuın nasılmış bizim askerimizi yakmak ve bayrağımızı ayaklar altına almak210
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Misafir 17 saat öncebugünlerde aldığımız en güzel haberlerden biri150
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Misafir 17 saat öncegece gündüz dua ediyorum allah gücünüzü kuvvetinizi artırsın allahım hepinizi koruusun150
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Misafir 17 saat önceGazanız mübarek olsun aslanlar ALLAH İNANANLARLA BERABERDİR120
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Misafir 17 saat öncerabbim ordumuzu muzaffer eylesin askerimizi polisimizi bu vatan evlatlarını görünen görünmeyen tüm tehlikelerden muhafaza eylesin.120
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Misafir 17 saat önceMaşallah90
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Misafir 17 saat önceAllah yardımcımız olsun islamiyet için vatan için tüm tehditler için.120