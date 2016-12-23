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DEAŞ'ın karargah binası imha edildi TSK El Bab Suriye
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Terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'daki karargah binası imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'daki karargah binasını imha etti. Aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin bulunduğu 18 terörist etkisiz hale getirildi

23 Aralık 2016 Cuma, 17:25:42 Güncelleme: 18:07:08 AA

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen hava operasyonunda, DEAŞ'ın El Bab'daki karargah binası imha edildi, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından, Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılan El Bab'da, aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ grubunun toplantı halinde olduğu istihbaratının alınması üzerine, dün gece Hava Kuvvetleri Komutanlığınca hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı sonucu, toplantı yapılan karargah binası imha edilerek 18 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla gerçekleştiren jetler, emniyetle üslerine döndü.

Söz konusu hava harekatının ardından, DEAŞ mensuplarının büyük kayıplar verdiği, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu, teröristler arasındaki telsiz görüşmelerine de yansıdı.

TSK unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen Özgür Suriye Ordusu, havadan ve karadan destekleniyor.

HAREKATIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığınca El Bab'da düzenlenen hava harekatının görüntüleri paylaşıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'daki varlığının, hassas bir hedef çalışması sonrasında birer birer yok edildiği belirtildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, sivillerin zarar görmemesi için hassas bir istihbarat çalışması yapıldığı, vurulacak bina ve koruganların, birkaç noktadan teyit edildikten sonra akıllı mühimmatla vurulduğu bildirildi.

 

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YORUMLAR 22
  • Misafir 53 saniye önce
    pkk ile, daes ile, ypg ile, feto ile Turkiye savasir. Rabbim arkamizda. Allah var Gam yok
  • Misafir 17 saat önce
    Allah yardimciniz olsun. Bu pislikleri doru cehendeme yollasin ya rabbim.
  • Misafir 17 saat önce
    IŞİD'e ölüm
  • Misafir 17 saat önce
    İşidin kökünü içte ve dışta kazıuın nasılmış bizim askerimizi yakmak ve bayrağımızı ayaklar altına almak
  • Misafir 17 saat önce
    bugünlerde aldığımız en güzel haberlerden biri
  • Misafir 17 saat önce
    gece gündüz dua ediyorum allah gücünüzü kuvvetinizi artırsın allahım hepinizi koruusun
  • Misafir 17 saat önce
    Gazanız mübarek olsun aslanlar ALLAH İNANANLARLA BERABERDİR
  • Misafir 17 saat önce
    rabbim ordumuzu muzaffer eylesin askerimizi polisimizi bu vatan evlatlarını görünen görünmeyen tüm tehlikelerden muhafaza eylesin.
  • Misafir 17 saat önce
    Maşallah
  • Misafir 17 saat önce
    Allah yardımcımız olsun islamiyet için vatan için tüm tehditler için.
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