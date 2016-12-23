Tartıştığı kız arkadaşını ekmek bıçağıyla yaraladı

Bartın'da bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bartın'ın Kozcağız beldesinde bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. H.Ö. (35) isimli şahıs, tartıştığı kız arkadaşı Y.Ş.'yi (18) bıçak darbeleriyle yaraladı.

Bıçaklanan genç kız 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Ekmek bıçağı ile genç kızı bıçaklayan H.Ö., jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.