23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bartın
GÜNDEM

Tartıştığı kız arkadaşını ekmek bıçağıyla yaraladı

Bartın'da ekmek bıçağıyla tartıştığı kız arkadaşını yaralan kişi polis ekiplerinde gözaltına alındı. yaralanan genç kız amelyiata alındı

23 Aralık 2016 Cuma, 17:44:50 Güncelleme: 17:46:24 İHA

Bartın'da bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bartın'ın Kozcağız beldesinde bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. H.Ö. (35) isimli şahıs, tartıştığı kız arkadaşı Y.Ş.'yi (18) bıçak darbeleriyle yaraladı.

Bıçaklanan genç kız 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Ekmek bıçağı ile genç kızı bıçaklayan H.Ö., jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bartın’da eğitime kar engeli
GÜNDEM

Bartın’da eğitime kar engeli
Bartın'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM

Bartın'da ahşap bina yandı 1 ölü

6 ilde elektrik kesintisi
GÜNDEM

6 ilde elektrik kesintisi

Bartın'da heyelan ilçe yolunu ulaşıma kapattı
GÜNDEM

Bartın'da heyelan!
Tarihi Galata Köprüsü İstanbul'a "veda" etti
GÜNDEM

Tarihi köprü İstanbul'a veda etti
Akıl hastanesindeki korkunç olayda karar çıktı
GÜNDEM

Oda arkadaşının üzerine kapanıp...
Mersin'de lise öğrencisinin çığlıkları, ikinci Özgecan olayını önledi
GÜNDEM

LİSELİ GENÇ KIZI ÇIĞLIKLARI KURTARDI!
Kütahya'da yangında mahsur kalan 2 çocuğun cesedi çıkarıldı
GÜNDEM

ÇOCUKLARININ ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEYİP GİTTİ VE...
Buzağı "Kadife"yi evinde besliyor
GÜNDEM

"KADİFE"YE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (24 Aralık 2016)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 24 ARALIK GÜNLÜĞÜ
Muğla'da otomobil denize uçtu
GÜNDEM

MUĞLA'DA KORKUNÇ KAZA!
Antalya'da terör olaylarına tepki konvoyu yapıldı
GÜNDEM

3 BİN ARAÇLA YOLLARA DÖKÜLDÜLER!