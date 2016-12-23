Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan SÜTAŞ Entegre Tesisleri'nin açılış töreninde konuştu.

İşte Erdoğan'ın sözleri;

"Bir bayrağın bayrak olabilmesi için uğrunda kan veren şehitlerinin olması gerekir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, bu toprağın uğrunda biz çok şehit verdik. Kimse operasyon düşünmesin bu topraklar üzerinde. Bedelini ağır öderler. Nitekim ödüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bizim devletimiz yok. Öyle paralel devletmiş, şu devletmiş asla. Böyle bir girişimde bulunanlar bedelini ağır ödediler, ödüyorlar. Türkiye'nin mücadelesi tek bir alanla sınırlı değildir. Topyekün bir mücadele yürütüyoruz. Yürütmek zorundayız. Terörden darbe girişimine, ekonomik sabotajdan diplomatik provokasyonlar denenerek Türkiye'nin önü kesilmeye çalışılıyor. Üzerimize ekonomik baskı uyguladılar. Ne kadar dolar varsa TL'ye çevirin dedim. Sağolsunlar benim vatandaşım yaklaşık 2 milyar doları TL'ye çevirdi"

"KENDİ ALANLARIMIZDA TÜM GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYMALIYIZ"

"Esnaf ve sanatkarımız müşterilerine en iyi hizmeti verecek. İşadamımız yatırımlarını devam ettirecek. Bankacılarımız en uygun finansman imkanlarını sağlayacak. Düşük faizle işverene kredi sağlayacaklar. Yoksa yüksek faiz oranlarıyla eğer işverenimin karşısına dikilirsen yatırımcı nasıl olacak da yatırımda bulunacak. Mümkün değil. Kendi alanlarımızda tüm gücümüzü imkanlarımızı ortaya koymalıyız. Şehitlerimize, gazilerimize vefa borcumuzu ödemenin en güzel yolu budur"

"YATIRIMLARI ÖNE ÇEKMELİYİZ"

"El Bab'ı DEAŞ'tan kurtarmaya çalışan, Başika'da Ninova Muhafızlarını eğiten, gizli açık tüm yöntemleriyle FETÖ'yü deşifre için çalışan, Afganistan'da güvenliği ve huzuru temin için görev yapan, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında fedakarca mücadele edecen güvenlik güçlerimiz bizden dua ile birlikte ülkenin kalkınması için çalışmamızı bekliyor. Çünkü bu evlatlarımız vazifelerini tamamlayıp geri döndüklerinde kendileri ve sevdikleri için güvenli olmasının yanında ekonomik olarak da üretken bir Türkiye bulmak istiyorlar. Yatırımları ertelemek bir yana öne çekmeliyiz. Türkiye'nin büyümesi gelişmesi kalkınması için 2023 hedeflerimize ulaşmammız için adım atan, taş üstüne taş koyan herkesi destekliyor, tebrik ediyorum"

"GEREKEN ALTYAPIYI OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ"

"Yaşadığımız krizlerin bize gösterdiği bir hakikat var. Türkiye olarak her alanda kendi kendimize yeten bununla birlikte ihracat yapan bir ülke haline gelmeliyiz. Gelir miyiz? Evelallah geliriz. Gereken altyapıyı oluşturmak zorundayız. Türkiye gibi bir ülkenin tarım ve hayvancılık için dışarıya milyonlarca dolar ödemiş olmasından ben fevkalade rahatsız oluyorum. Biz kendimizle birlikte bölgemizdeki dostlarımızı rahatlıkla doyurabilecek potansiyele sahibiz. İhracat standartlarını karşılayacak üretim ve pazarlanması konusunda sıkıntılar olduğu anlaşılıyor."

"Traktörü yılda 1 ay kullanıp kalan 11 ay bahçede yatırırsanız üretimi geliştirecek yolu açamazsınız. Bu mantık, mantık değil. Tarlalar boş dururken hayvan yeminin tamamını karşıdan alırsanız kazançtan memnun olmazsınız. Yapılanlar doğru da olsa yetersiz. Topraklarımızı, su kaynaklarımızı, denizlerimizi daha etkin kullanmanın yollarını aramalıyız. Makinadan tarıma, turizmden sağlığa kadar her alandaki kayıplarımızı telafi etmenin ötesinde daha büyük atılımların içinde olmalıyız. tüm yatırımcılarımıza üretimcilerimize, vatandaşlarımıza güveniyorum. Yeni Türkiye'nin inşasını 80 milyon hep birlikte gerçekleştireceğiz."

"GÜNLERCE HAFTALARCA BANA SALDIRDILAR"

"Dedim ki bu milletin milli içkisi ayrandır. Günlerce haftalarca bana saldırdılar, varsın saldırsınlar, bizim milli içkimiz ayrandır. Müsade ederseniz ben şundan birkaç yudum alayım. Maşallah elinize sağlık. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız tesislerin hayırlı olmasını diliyor, bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla"