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Kırklareli Çevik kuvvet trafik kazası
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Çevik Kuvvet minibüsü TIR'a çarptı

Kırklareli'de meydana gelen kazada 11 polis yaralandı

23 Aralık 2016 Cuma, 18:39:33 Güncelleme: 18:42:08 DHA

Kırklareli'de Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli personeli taşıyan minibüs, kavşakta dönüş yapan TIR'a yandan çarptı. Kazada 11 polis hafif yaralandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelini taşıyan minibüs, il merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Kavaklı Beldesi yakınlarında kavşaktan dönüş yapan, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen TIR'a yandan çarptı.

Kazada, minibüste bulunan aralarında Şube Müdürü'nün de bulunduğu 11 polis yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Esengül Civelek ile İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, hastaneye giderek yaralı polis memurlarının durumları hakkında bilgi aldı.

Yaralı polislerinin durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çarpmanın etkisiyle TIR'a sıkışan minibüsü kurtardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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