İzmir'de yetkilileri harekete geçiren görüntü

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"Çeşme denizlerinin temizlenmesi için uğraşırken, böyle bir olayla karşı karşıya kalmamız bizleri çok üzdü. Ama gerekli olan önlemler alındığı için, bu sorunun kısa sürede çözümleneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı."