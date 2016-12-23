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İzmir'de yetkilileri harekete geçiren görüntü

23 Aralık 2016 Cuma, 19:01:52 AA

Çeşme'de "Lady Tuna" adlı geminin kayalıklarına çarparak, karaya oturması sırasında gövdesinde oluşan yırtıktan denize sızan yakıt geniş bir alana yayılarak, sahile kadar ulaştı

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    İzmir'in Çeşme ilçesi açıkları ve Pırasa adası yakınında "Lady Tuna" adlı geminin kayalıklarına çarparak, karaya oturmasıyla denize sızan yakıt geniş bir alana yayılırken, aralarında dalgıçların da bulunduğu 80 kişilik ekip denizde, belediye ekipleri ise kıyıda kirliliğe yönelik çalışma başlattı.

     

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    Sahilden 3 mil uzaktaki Pırasa adası yakınında kayalıklara oturan Lady Tuna gemisinin gövdesinde oluşan yırtıktan sızan ve 50 tona yakın olduğu bildirilen yakıt, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak, Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu sahiline kadar ulaştı.

     

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    Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte, firma tarafından görevlendirilen uzman deniz temizlik şirketi, bölgede 20'si dalgıç 80 kişilik ekiple çalışma başlattı.

     

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