Eski TBMM Başkanı Şahin: Şimdi teşekkür için aranıyor

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Eskiden hastanelerde şikayet için bir devlet yetkilisi aranırdı şimdi teşekkür için aranıyor." dedi.

Şahin, temaslar için geldiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devlet hastanesini gezdi. Sohbet ettiği hastalara karanfil veren Şahin, hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Şahin, Türkiye'nin sağlık alanında çok iyi noktalara geldiğini söyledi.

Kamu hizmetlerinde vatandaşın memnuniyetinin önemli olduğunu anlatan Şahin, "Safranbolu Devlet Hastanesi, Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğundakinden daha iyi. Ben ziyaret ettiğimiz her hemşehrimize 'memnun musunuz'? diye sordum. Hiçbir hastamız herhangi bir şikayet ortaya koymadı. Bir hastanın şu sözü benim için değerlidir, 'Biz eskiden hastanelerde bir devlet yetkilisi gelse de ona şikayetlerimizi bildirsek diye beklerdik. Şimdi bir devlet yetkilisi gelse de bu hizmetlerden dolayı teşekkür etsek.' Eskiden hastanelerde şikayet için bir devlet yetkilisi aranırdı şimdi teşekkür için aranıyor. Bu vatandaşlarımızın bana göre son derece değerli bir tespitidir." diye konuştu.

Safranbolu'daki devlet hastanesinde 250 personelin hizmet verdiğini ve yüzde 70 doluluk olduğu halde yığılma olmadığını belirten Şahin, "Şu anda bir hasta gelse hemen yatışını yapmak mümkün. Safranbolu küçülen bir ilçemiz değil, nüfus gittikçe artan bir ilçemiz. Bu yatak sayısı da yeterli gelmeyebilir. O nedenle yeni arayış içerisindeler. Hastanenin yanında uzun zamandır okul yeri olarak imar planında ayrılmış olan bir yer var. Eğer orası hastaneye tahsis edilebilirse, idare bölümleri oraya taşıyabiliriz, yatak sayısını artırabiliriz." bilgisini aktardı.

Şahin'e ziyaretinde Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Kara, AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya, hastane yönetimi ve partililer eşlik etti.