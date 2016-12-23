Uzman Çavuş, kalp hastası vatandaşı sırtında taşıdı

Osmaniye'nin Bahçe İlçesi'nde kalp yetmezliği hastalığı nedeniyle fenalaşan 63 yaşındaki Ahmet Şenol'u, kar nedeniyle evine gelemeyen ambulansa kadar Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yener sırtında taşıdı.
Bahçe İlçesi'nin Bekdemir Köyü Keller Mahallesi'nde oturan kalp yetmezliği, diyabet ve tansiyon hastası Adem Şenol rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Ancak kar nedeniyle ambulans Şenol'un evine kadar gelemedi.
Yaklaşık yarım metreyi bulan kardan ilerleyemeyen sağlık görevlilerinin yardımına jandarma ekipleri de geldi. Yol açılamayınca Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yener, Adem Şenol'u sırtına alarak yaklaşık 1 kilometre, kara bata çıka ambulansa kadar taşıdı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Şenol, Bahçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Adem Şenol, Uzman Çavuş'a teşekkür etti.
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Misafir 13 saat önceALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM00
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Misafir 13 saat önceRabbim sizlerden razı olsun.00
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Misafir 16 saat önceBizim askerimiz bambaşka Allah razı olsun hepsinden210
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Misafir 16 saat öncehelal olsun sana aslansın be180
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Misafir 16 saat önceAllah razı olsun uzun ömürler versin inşallah150
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Misafir 16 saat önceAskerime kurban150
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Misafir 16 saat önceMerhametlidir mehmetcik dünyada esi yoktur bu kahraman askerin180
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Misafir 16 saat önceallah razi olsun150
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Misafir 16 saat önceAllah(cc) razı olsun150