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Osmaniye
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Uzman Çavuş, kalp hastası vatandaşı sırtında taşıdı

Osmaniye'de kalp rahatsızlığı bulunan vatandaşı sırtına alan Uzman Çavuş Süleyman Yener, Ahmet Şenol'u sağlık ekiplerinin bulunduğu bölgeye kadar taşıdı

23 Aralık 2016 Cuma, 20:30:18 Güncelleme: 22:55:40 DHA

Osmaniye'nin Bahçe İlçesi'nde kalp yetmezliği hastalığı nedeniyle fenalaşan 63 yaşındaki Ahmet Şenol'u, kar nedeniyle evine gelemeyen ambulansa kadar Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yener sırtında taşıdı.

Bahçe İlçesi'nin Bekdemir Köyü Keller Mahallesi'nde oturan kalp yetmezliği, diyabet ve tansiyon hastası Adem Şenol rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Ancak kar nedeniyle ambulans Şenol'un evine kadar gelemedi.

Yaklaşık yarım metreyi bulan kardan ilerleyemeyen sağlık görevlilerinin yardımına jandarma ekipleri de geldi. Yol açılamayınca Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yener, Adem Şenol'u sırtına alarak yaklaşık 1 kilometre, kara bata çıka ambulansa kadar taşıdı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Şenol, Bahçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Adem Şenol, Uzman Çavuş'a teşekkür etti.

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YORUMLAR 10
  • Misafir 13 saat önce
    ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM
  • Misafir 13 saat önce
    Rabbim sizlerden razı olsun.
  • Misafir 16 saat önce
    Bizim askerimiz bambaşka Allah razı olsun hepsinden
  • Misafir 16 saat önce
    helal olsun sana aslansın be
  • Misafir 16 saat önce
    Allah razı olsun uzun ömürler versin inşallah
  • Misafir 16 saat önce
    Askerime kurban
  • Misafir 16 saat önce
    Merhametlidir mehmetcik dünyada esi yoktur bu kahraman askerin
  • Misafir 16 saat önce
    allah razi olsun
  • Misafir 16 saat önce
    Allah(cc) razı olsun
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