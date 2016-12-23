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Kemal Kılıçdaroğlu
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Kemal Kılıçdaroğlu: Türk askeri Ortadoğu bataklığına gözü kapalı sürüklenmemeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu

23 Aralık 2016 Cuma, 21:33:52 Güncelleme: 21:35:28 AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sınırlarımızın güvenliği sağlanmalı, bunda tereddüt yok. Ancak IŞİD'le karadan mücadelede Türk askerinin yalnız bırakılması kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, twitter hesabından gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

"Sınırlarımızın güvenliği sağlanmalı, bunda tereddüt yok." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Ancak IŞİD'le karadan mücadelede Türk askerinin yalnız bırakılması kabul edilemez. Bu, başlı başına yanlış dış politikaların, verilen tavizlerin sonucudur. Türk askeri Ortadoğu bataklığına gözü kapalı sürüklenmemeli." mesajını paylaştı.

 

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