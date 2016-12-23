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Siirt'te "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada Eruh ve Pervari ilçelerindeki bazı bölgelerin 25 Aralık-8 Ocak tarihleri arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği belirtildi

23 Aralık 2016 Cuma, 21:38:06 Güncelleme: 21:41:31 AA

Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerindeki bazı bölgelerin "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eruh ilçesi Akmeşe Çaçi Dağları ve Pervari ilçesi kırsalındaki bölgelerin 25 Aralık-8 Ocak tarihleri arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletin ve milletin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 25 Aralık 2016-8 Ocak 2017 tarihleri arasında 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesi yasaklanmıştır."

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