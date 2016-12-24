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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin, Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma hakkında görüştü

23 Aralık 2016 Cuma, 22:39:46 Güncelleme: 24 Aralık 2016 Cumartesi, 01:10:34 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'den İstanbul'a hareketinden önce, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Suriye meselesi ve Ankara'da bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov konuşuldu.

Halep'teki tahliye işlemlerinin ortak çabalar neticesinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren iki lider, ateşkesi Suriye geneline yayma konusunda birlikte çalışmanın önemini vurguladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Karlov suikastını aydınlatmaya yönelik soruşturmada işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirttiler.

 

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