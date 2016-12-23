Aydın'da PKK/KCK operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında HDP Aydın il eş başkanında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Didim'de bir buçuk ay önce İlçe Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişinin tutuklanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz hafta sabaha karşı şafak operasyonu gerçekleştirmiş ve Didim'de 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında aranan HDP Aydın İl Eş Başkanı T.A ise Kuşadası'nda gözaltına alınmış ve Didim'e getirilmişti. T.A'nın da gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 11'e çıkmıştı.

Operasyonda gözaltına alınan V.Y, S.S. ve A.Z. Didim Emniyeti'ndeki ifadelerinin ardından serbest kalırken, HDP Aydın İl Eş Başkanı T.A ile A.Y., Y.T, A.P., D.U., K.S., Ö.F.Y. ve Y.E.E. ise PKK/KCK talimatları doğrultusunda açlık grevi, oturma eylemi ve terör örgütü propagandası yaptıkları, eyleme katıldıkları ve internetten sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK'yı ve yapmış olduğu kanlı eylemleri övücü paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.