Manisa'da mahalle sakinlerinden el fenerli eylem

Manisa'da, sokak lambalarının dört gündür yanmadığını belirten mahalle sakinleri ele fenerleriyle eylem yaptı.

Manisa Valiliği binasına yüz metre uzaklıkta yer alan Nişancıpaşa Mahallesi'nde dört gündür yanmayan sokak aydınlatma lambaları mahalle sakinleri zor durumda bıraktı.

Günlük işlerini yapmak için sabah saatlerinde evinden çıkan mahalle sakinleri, akşam saatlerinde eve dönüşte karanlıkta yürümek durumunda kalıyor.

Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri el feneri ve telefonlarının ışıklarını açarak, dilekçe vermelerine rağmen yetkililerin herhangi bir çalışma yapmadığını öne sürerek eylem yaptı.

Akşam saatlerinde mahalle sakinleri olarak korktuklarını belirten Nişancıpaşa Mahalle Muhtarı Nevin Becerikli:

"Göreve seçileli 2 buçuk yıl oldu. Manisa Valiliği'ne, Şehzadeler Kaymakamlığı'na, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş'ye dilekçe verdim ama yine cevap gelmedi. 4 gündür mahallemizde çok sayıda sokak böyle. Manisa Valiliği ile Şehzadeler İlçe Kaymakamlığı'nın bulunduğu bölgenin bu şekilde olmasından dolayı üzgünüm. Kadınlar evlerinin anahtarlarını göremiyor. Araçlar arasında madde bağımlıları var. Karanlık diye sevgililerini alan bu sokağa geliyor. Nişancıpaşa Mahallesi bunu hak etmiyor. Artık yeter ya bu sonuçlanacak ya da sonuçlanacak. Çocuklar okuldan gelince zorlanıyor, fabrikadan evine gelen kadınlar evlerine girmekte zorlanıyor. Bu durum gerçekten acı verici" diye konuştu.

Eylem yapan grup bir süre sonra olaysız dağıldı.