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Adana asayiş uygulaması
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Adana'da asayiş uygulaması

Adana'da 1600 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 01:19:27 Güncelleme: 01:20:53 DHA

Adana'da 1600 polis ile yapılan asayiş uygulamasında 13 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla kent giriş-çıkışları ile 35 sabit noktada asayiş uygulaması yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra, ilçe emniyet müdürlükleri, KOM, Narkotik, TEM ve Trafik şubelerinden polislerin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Uzun namlulu silahlarla güvenliğin alındığı uygulama noktalarında araçlardaki vatandaşların kimlik sorgusu yapıldı.

Uygulama genelinde 1057 araçta arama yapıldığı, 13 aranan kişinin yakalandığı belirtilirken, 9 aracın trafikten men edildiği, toplam 3 bin 769 lira para cezası kesildi ifade edildi.

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