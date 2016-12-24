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İstanbul'da bir çift ev için biriktirdikleri parayı dolandırıcılara kaptırdı

İstanbul Fatih'te bir çift ev almak için biriktirdikleri parayı dolandırıcılara kaptırdı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 01:46:09 Güncelleme: 01:49:15 DHA

Fatih'te işçi emeklisi Durmuş ile eşi Şerife Sarıahmet, ev almak için biriktirdiği parayı ve ziynet eşyaları, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı. Yaklaşık 38 bin TL dolandırılan Sarıahmet çifti, polis merkezine ve savcılığa gidip şikayetçi oldu.

Olay, yaklaşık 3 hafta önce Balat'ta Sarıahmet çiftinin evinde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Durmuş Sarıahmet'i ev telefonundan arayarak 'Terör örgütü üyeliğine karıştınız, elinizdeki parayı bize verin, kurtulun' diye tehdit etti.

Bunun üzerine Durmuş Sarıahmet, olayı eşi Şerife Sarıahmet'e söyledi. Kirada oturan çift, duruma inanarak ev almak için biriktirdikleri 32 bin TL'yi bankadan çekip evlerinde sakladıkları yaklaşık 6 bin TL değerindeki ziynet eşyalarıyla birlikte bir torbaya koydu. Sarıahmet çifti daha sonra kendileriyle irtibata geçen dolandırıcılara kapının önünde poşeti verdi. Bir süre geçtikten sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, polise gidip şikayetçi oldu.

BANKADAN PARA ÇEKİP, EVDEKİ ALTINLARLA BİRLİKTE VERDİLER

Dolandırıldıklarını daha sonradan anladıklarını söyleyen Durmuş Sarıahmet, "Beni telefonla arayanlar kimlik bilgilerimi başkalarına verip vermediğimi sordu. Önceden ne iş yaptığımı ve ev adresimi bildiklerini söylediler. Evdeki altınları ve bankadaki parayı çekip poşete koymamı ve kapının önüne bırakmamı istediler. Parayı çektim ve evdeki altınları da poşete koyup kapının önüne bıraktım. Paraları verdikten sonra dolandırıldığımızı anladık" dedi.

Şerife Sarıahmet ise, "Bizi telefonla aradılar. Eşimden bankadaki paraları ve evdeki ziynet eşyaları istediler. Eşime, telefonla arayan kişilerin dolandırıcı olduklarını söyledim. Ancak onu ikna edemedim. Bankada ev almak için biriktirdiğimiz parayı eşim gidip çekti ve evdeki ziynet eşyaları eşim torbaya koyup aşağı indirdi. O dolandırıcıların biran önce yakalanmasını istiyorum. Verdiğimiz parayı ileride ev alırız diye biriktirmiştik" diye konuştu.

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