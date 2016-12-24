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Merdin Kışkan
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Kumpasla 2 yıl içerde yatan Yarbay Merdin Kışkan El Bab'da yaralandı

‘Askeri Casusluk’ davasında kumpas kurbanı olup 2 yıl cezaevinde kalan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevi tekrar iade edilen Yarbay Merdin Kışkan El Bab'da yaralandı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 03:38:13 Güncelleme: 08:43:43

Balyoz davasından yargılanan emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, son 3 gündür El Bab’da yaşanan şiddetli çatışmalarda yaralanan Yarbay Merdin Kışkan ile ilgili dikkat çekici bir bilgiyi dün sosyal medya hesabından paylaştı.

Özel Kuvvetler’de görevli olan Kışkan, İzmir’de ‘Askeri Casusluk’ davasından tutuklanmıştı. Kumpas kurbanı olan Kışkan, tam 2 yıl cezaevinde hapis yattı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeniden görevine iade edilen Yarbay Kışkan, askerleriyle birlikte Türkiye’nin soluğunu tutarak takip ettiği El Bab harekâtında yer aldı.

Kışkan’la aynı cezaevinde kalan emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, kahraman yarbayı, “Casusluk Kumpası, Kim Bunlar?” adlı kitapta anlatmıştı. Evli olan ve 2 çocuğu bulunan Kışkan’ın, Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.

HABER MERKEZİ/GAZETE HABERTÜRK

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YORUMLAR 1
  • Misafir 23 dakika önce
    Komutanın 2 yıl haksız yere hapis yatıp yinede bu vatan için savaşması gibidir vatan sevdası
  • Misafir 25 dakika önce
    allah şifa versin
  • Misafir 1 saat önce
    rabbim komutanımıza acil şifalar versin
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