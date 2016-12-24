Hayati Yazıcı Akit TV'yi RTÜK'e şikayet etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı, 5 Eylül’de ana haber bülteninde yer alan bir haber nedeniyle RTÜK’e Akit TV’yi şikâyet etti.

Yazıcı’nın avukatı Muammer Cemaloğlu tarafından RTÜK’e gönderilen yazıda, “Tartışmalı isim ‘AK Parti’de FETÖ’cü yok’ diyen Yazıcı hakkında iddialar” alt yazısı ile haber yapıldığı belirtildi. Haberde, Yazıcı’nın darbeyi kurgulayanlar arasında yer aldığının iddia edildiği kaydedildi.

Yazıda, “Uzun süredir yürütülen algı operasyonun bir parçası olarak kurgulanan haberde müvekkilimizin geçmiş tarihli açıklamaları çarpıtılmıştır. Tamamen gerçek dışı bilgi ve beyanlar ile müvekkilimiz FETÖ/PDY terör örgütü ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır” denildi.

RTÜK uzmanları ceza öngörmezken, üst kurul “Yayın hizmetleri insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olmaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” ilkesinin ihlal edildiğine karar verdi. Akit TV’ye idari para cezası kesildi.