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Aydın uyuşturucu operasyonu
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Aydın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

Aydın'da yapılan uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 05:56:07 Güncelleme: 05:57:11 AA

Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltındaki 12 kişi tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Aydın, İstanbul, İzmir ve Siirt'te bazı adreslere düzenlediği eş zamanlı "Şafak" adlı operasyonda gözaltına bulunan 17 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Nazilli adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından, mahkemeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın, İstanbul, İzmir ve Siirt'te bazı adreslere eş zamanlı "Şafak" adlı operasyon düzenlemiş, adreslerde yapılan aramalarda 44.8 gram metamfetamin, 812 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, 2 av tüfeği, 23 av tüfeği fişeği ele geçirilmiş, 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 11'i mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, B.Ö. ise "Terör örgütü PKK'ya üye olmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanmıştı.

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