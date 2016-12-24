Başbakan Yardımcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yargıtay'a ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine Müsteşar Yardımcılığına Raci Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Muammer Yıldız atandı.

Rekabet Kurulu üyeliğine ise Yargıtay tarafından önerilen iki aday arasından Mehmet Ayan seçildi. Söz konusu atama kararı, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 22 ve 24'üncü maddelerine göre Bakanlar Kurulu tarafından 7 Eylül tarihinde alınmıştı.