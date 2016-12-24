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Atama kararları Resmi Gazete'de!

Başbakan Yardımcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yargıtay'a ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 07:08:20 Güncelleme: 07:08:33

Başbakan Yardımcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yargıtay'a ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine Müsteşar Yardımcılığına Raci Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Muammer Yıldız atandı.

Rekabet Kurulu üyeliğine ise Yargıtay tarafından önerilen iki aday arasından Mehmet Ayan seçildi. Söz konusu atama kararı, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 22 ve 24'üncü maddelerine göre Bakanlar Kurulu tarafından 7 Eylül tarihinde alınmıştı.

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