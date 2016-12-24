Esenler'de feci kaza

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Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan plakalı lüks cipin sürücüsü Ferman Mammadlı gece saat 02.30 sıralarında beraberinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile TEM bağlantı yolu Edirne istikametine doğru giderken, Esenler Atışalanı mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.