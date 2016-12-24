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Esenler'de feci kaza

24 Aralık 2016 Cumartesi, 09:17:48

Esenler'de gerçekleşen kazada Azerbaycan uyruklu sürücü hayatını kaybetti

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    Kaza, Tem bağlantı yolu Edirne istikameti Atışalanı mevkiinde meydana geldi.

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    Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan plakalı lüks cipin sürücüsü Ferman Mammadlı gece saat 02.30 sıralarında beraberinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile TEM bağlantı yolu Edirne istikametine doğru giderken, Esenler Atışalanı mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

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    Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks cip bir süre ilerledikten sonra orta şeritte durdu. Kazayı yara almadan atlatan Mammadlı durumu önce arkadaşlarına haber verdi daha sonra da yanında bulunan kız arkadaşını yoldan geçen bir taksiyle evine yolladı.

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