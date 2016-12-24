Katil zanlısı Sinem, Beki İkala Erikli’yi 4 yıl takip etti
24 Aralık 2016 Cumartesi, 09:34:13 | Güncelleme: 09:48:11
Beki İkala Erikli’yi öldüren zanlı Sinem K., polise verdiği ifadesinde yazarı 4 yıldır tanıdığını ve seminerlerine katıldığını söyledi
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“Meleklerle Yaşamak” adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi zanlı Sinem K., Beyoğlu, Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı’nda bulunan Saadet Apartmanı’nda öldürmüştü.
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Erikli’nin cinayet zanlısının polisteki ifadesinde Erikli’yi 4 yıldır tanıdığın ortaya çıktı.
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Soruşturmayı sürdüren Cinayet Büro Amirliği’nde avukat eşliğinde ifade veren Sinem K., Beylikdüzü’nde fast food tarzında bir işyeri işlettiğini, ancak 6 ay önce iflas ettiğini belirtti.
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Sinem K., polisin “Beki İkala Erikli’yi tanıyor musunuz” sorusunu “Ben Beki İkala Erikli’yi 4 yıl öncesinden bu yana tanırım. Seminerlerine katılarak tanıdım. Kendisi ‘Enerji alanını temizliyor’ diyerek müşteri çekiyordu.
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‘Karanlığı atın, ışığa yol açın’ sloganıyla seminerler düzenliyordu. “Meleklerle Yaşamak” adlı kitabını okuduktan sonra kendisini tanımak için seminerlerine katılmak istemiştim ve devamında kendisinin takipçisi oldum” diye yanıtladı.
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Katıldığı 3 ayrı seanstan sonra kendisininde enerji alanının açıldığını belirten Sinem K., “Bu durumun benim üzerimde olumlu etkileri olacağını sanıyordum. 4 yıl öncesine göre üzerimdeki olumsuz etkileri gitgide arttı. En üst düzeye ulaştı” dedi.
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SİLAHI 1 AY ÖNCE ALDI
Erikli’yi öldürdüğü silahla ilgili de Sinem K. ifadesinde “Silah taşımam. Üzerimdeki silah ailemindir. Çok eski bir silahtır” dedi.
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Zanlının ilişkilerini mercek altına alan polis zanlının annesine silahı sordu. Anne, polise verdiği bilgide, kızının silahı 1 ay önce aldığını ama nereden nasıl bulduğunu bilmediğini iddia etti.
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Polis, Sinem K.’nın silahı kimden ve nasıl aldığını tespit etmeye çalışıyor.
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Annesi ve babasının 10 yıl önce boşandığını söyleyen Sinem K., babasının nerede yaşadığını bilmediğini belirtti.
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Annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve en son onu hastaneye götürdüğünü polise anlatan Sinem K., “Ben rahatsız değilim” dedi.
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MELEK KARTLARI SATIŞI PATLADI
Yazar Erikli’nin “Meleklerle Yaşamak” adlı internet sitesinde, meleklerle iletişim kurma eğitimi çalışmaları da dikkat çekiyor.
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“Meleklerle yaşamak”, “Meleklerle bereketi yaratma”, “Meleklerle hayatımızın aşkını yaratma” ve “Meleklerle yaşam amacımızı bulma” gibi seminerler veren yazarın seansları ise 77 lirayla 2 bin lira arasında değişiyor.
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Erikli’nin en dikkat çeken yayınlarından birisi de Melek Kartları. Kullananların, meleklerin mesajlarını her an alabileceği ileri sürülerek satılan 44 Melek Kartı, danışanlar tarafından en çok ilgi gören ürünlerden biri oldu. Kitapevlerinde de satılan Melek Kartları’nın son baskısının da tükendiği öğrenildi. Mustafa ŞEKEROĞLU / GAZETE HABERTÜRK