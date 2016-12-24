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Erikli’nin en dikkat çeken yayınlarından birisi de Melek Kartları. Kullananların, meleklerin mesajlarını her an alabileceği ileri sürülerek satılan 44 Melek Kartı, danışanlar tarafından en çok ilgi gören ürünlerden biri oldu. Kitapevlerinde de satılan Melek Kartları’nın son baskısının da tükendiği öğrenildi. Mustafa ŞEKEROĞLU / GAZETE HABERTÜRK