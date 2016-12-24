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Katil zanlısı Sinem, Beki İkala Erikli’yi 4 yıl takip etti

24 Aralık 2016 Cumartesi, 09:34:13

Beki İkala Erikli’yi öldüren zanlı Sinem K., polise verdiği ifadesinde yazarı 4 yıldır tanıdığını ve seminerlerine katıldığını söyledi

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    “Meleklerle Yaşamak” adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli’yi zanlı Sinem K., Beyoğlu, Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı’nda bulunan Saadet Apartmanı’nda öldürmüştü.

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    Erikli’nin cinayet zanlısının polisteki ifadesinde Erikli’yi 4 yıldır tanıdığın ortaya çıktı.

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    Soruşturmayı sürdüren Cinayet Büro Amirliği’nde avukat eşliğinde ifade veren Sinem K., Beylikdüzü’nde fast food tarzında bir işyeri işlettiğini, ancak 6 ay önce iflas ettiğini belirtti.

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