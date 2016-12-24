Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde Özel Halk Otobüsünün yakıt deposundan yaklaşık 500 litre mazot 2 dakika içerisinde çalındı. Şile otobanı yakınlarında bir benzinlikte gece saatlerinde yaşanan olayda mazotun depodan çalınma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların lüks bir araçla özel halk otobüsünün yanına geldiği görülüyor. Bu sırada araç içerisinde bulunan hırsızlardan birinin arabanın camından eğilerek otobüsün yakıt deposunun kapağını açıyor. Arabadan uzattığı hortumla deponun içindeki mazotu kendi arabasına aktaran hırsız daha sonra önce deponun kapağını kapatıyor ardından ise parmak izi bırakmamak için elindeki bezle deponun kapağını sildiği görülüyor. İki dakika içerisinde gerçekleşen hırsızlığın ardından zanlılar hızlar olay yerinden uzaklaşıyor.
Kendi otobüsünde daha önce 3 kez daha benzer hırsızlık olayı yaşandığını belirten Özel Halk Otobüsü şoförü ilçedeki 7 farklı otobüste de benzer şekilde mazotlarının çalındığını aktardı. Otobüs şoförünün şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Misafir 3 saat öncebu olay çinde olmamış mıydı.00
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Misafir 4 saat öncebiz askerde (70-71 yıllarında) varillerden aynı şekilde yakıt cekerdik 1- bu kadar zamanda anca 20-30 lt civarı yakıt emilir 2- ayrıca hırsız aracın ön kısmına 500 lt yakıt sığmaz herkese iyi günler00
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Misafir 4 saat önce500 lt nereye sığdı ve nasıl bir pompa bu 2 dk bastı. neyse bence otobüsçü hak etmiş bunu depo kapağı neden kilitli değil acaba?00
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Misafir 4 saat önceMillet hırsızdan çok litreye takılmış00
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Misafir 4 saat önce500 litre yakıtı o arabanın neresine doldurmuşlar00
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Misafir 4 saat önceAkaryakit zam yedikce altin yerine gecti00
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Misafir 4 saat önceÜLKE NE HALE GELDİ YAA ESKİDEN YAKIT ALMAK İÇİN KUYRUĞA GİRİLİRDİ AMA YİNEDE KİMSE HIRSIZLIK YAPMAZDI...DURUM İÇLER ACISI..00
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Misafir 4 saat önceaynısı benim arakadaşın otobüsünde oldu akşamdan yıkanıyor temizleniyor yakıtı doluyor ve bu hırsızlar gelip hortumluyor00
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Misafir 4 saat önceO taksinin neresine 500 litre sığdı acaba00
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Misafir 5 saat önceO hortumdan 2 dakikada anca 50 litre yakıt geçer.60