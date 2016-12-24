Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde Özel Halk Otobüsünün yakıt deposundan yaklaşık 500 litre mazot 2 dakika içerisinde çalındı. Şile otobanı yakınlarında bir benzinlikte gece saatlerinde yaşanan olayda mazotun depodan çalınma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların lüks bir araçla özel halk otobüsünün yanına geldiği görülüyor. Bu sırada araç içerisinde bulunan hırsızlardan birinin arabanın camından eğilerek otobüsün yakıt deposunun kapağını açıyor. Arabadan uzattığı hortumla deponun içindeki mazotu kendi arabasına aktaran hırsız daha sonra önce deponun kapağını kapatıyor ardından ise parmak izi bırakmamak için elindeki bezle deponun kapağını sildiği görülüyor. İki dakika içerisinde gerçekleşen hırsızlığın ardından zanlılar hızlar olay yerinden uzaklaşıyor.

Kendi otobüsünde daha önce 3 kez daha benzer hırsızlık olayı yaşandığını belirten Özel Halk Otobüsü şoförü ilçedeki 7 farklı otobüste de benzer şekilde mazotlarının çalındığını aktardı. Otobüs şoförünün şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.