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benzin hırsızlığı
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Çekmeköy'deki mazot hırsızlığı kamerada

Çekmeköy'de lüks bir araçla Özel Halk Otobüsünün yanına yanaşan hırsızlar araçlarından inmeden otobüsün yakıt deposunda bulunan yaklaşık 500 litre mazotu çaldı. İki dakika içerisinde gerçekleşen hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 09:51:12 Güncelleme: 10:05:06

 

Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde Özel Halk Otobüsünün yakıt deposundan yaklaşık 500 litre mazot 2 dakika içerisinde çalındı. Şile otobanı yakınlarında bir benzinlikte gece saatlerinde yaşanan olayda mazotun depodan çalınma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların lüks bir araçla özel halk otobüsünün yanına geldiği görülüyor. Bu sırada araç içerisinde bulunan hırsızlardan birinin arabanın camından eğilerek otobüsün yakıt deposunun kapağını açıyor. Arabadan uzattığı hortumla deponun içindeki mazotu kendi arabasına aktaran hırsız daha sonra önce deponun kapağını kapatıyor ardından ise parmak izi bırakmamak için elindeki bezle deponun kapağını sildiği görülüyor. İki dakika içerisinde gerçekleşen hırsızlığın ardından zanlılar hızlar olay yerinden uzaklaşıyor.

Kendi otobüsünde daha önce 3 kez daha benzer hırsızlık olayı yaşandığını belirten Özel Halk Otobüsü şoförü ilçedeki 7 farklı otobüste de benzer şekilde mazotlarının çalındığını aktardı. Otobüs şoförünün şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 3 saat önce
    bu olay çinde olmamış mıydı.
  • Misafir 4 saat önce
    biz askerde (70-71 yıllarında) varillerden aynı şekilde yakıt cekerdik 1- bu kadar zamanda anca 20-30 lt civarı yakıt emilir 2- ayrıca hırsız aracın ön kısmına 500 lt yakıt sığmaz herkese iyi günler
  • Misafir 4 saat önce
    500 lt nereye sığdı ve nasıl bir pompa bu 2 dk bastı. neyse bence otobüsçü hak etmiş bunu depo kapağı neden kilitli değil acaba?
  • Misafir 4 saat önce
    Millet hırsızdan çok litreye takılmış
  • Misafir 4 saat önce
    500 litre yakıtı o arabanın neresine doldurmuşlar
  • Misafir 4 saat önce
    Akaryakit zam yedikce altin yerine gecti
  • Misafir 4 saat önce
    ÜLKE NE HALE GELDİ YAA ESKİDEN YAKIT ALMAK İÇİN KUYRUĞA GİRİLİRDİ AMA YİNEDE KİMSE HIRSIZLIK YAPMAZDI...DURUM İÇLER ACISI..
  • Misafir 4 saat önce
    aynısı benim arakadaşın otobüsünde oldu akşamdan yıkanıyor temizleniyor yakıtı doluyor ve bu hırsızlar gelip hortumluyor
  • Misafir 4 saat önce
    O taksinin neresine 500 litre sığdı acaba
  • Misafir 5 saat önce
    O hortumdan 2 dakikada anca 50 litre yakıt geçer.
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