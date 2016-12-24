DEAŞ'a EL Bab'da bir darbe daha

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında karargah binasının da bulunduğu 141 hedef vuruldu, 68 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriyenin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

2 MUHALİF ŞEHİT OLDU



Harekatın 123. gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik faaliyetler sürdürüldü. Yaşanan çatışmalarda, 2 muhalif şehit oldu, bir muhalif yaralandı.



Top ve havan atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda, DEAŞ mensubu 38 terörist etkisiz hale getirildi, bir silahlı araç ve bir insansız hava aracı imha edildi.



Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 141 hedef, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.



Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, El Bab bölgesinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 6 hedef, 6 bomba atılarak vuruldu. Hava harekatında, 3 karargah binası ve 3 bombalı araç garajı imha edildi, 30 terörist etkisiz hale getirildi.



Terör örgütünden temizlenen bölgelerde, muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne 2 bin 208 el yapımı patlayıcı ile 42 mayın etkisiz hale getirildi.