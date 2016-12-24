DEAŞ'a EL Bab'da bir darbe daha

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında karargah binasının da bulunduğu 141 hedef vuruldu, 68 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriyenin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.
2 MUHALİF ŞEHİT OLDU
Harekatın 123. gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik faaliyetler sürdürüldü. Yaşanan çatışmalarda, 2 muhalif şehit oldu, bir muhalif yaralandı.
Top ve havan atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda, DEAŞ mensubu 38 terörist etkisiz hale getirildi, bir silahlı araç ve bir insansız hava aracı imha edildi.
Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 141 hedef, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, El Bab bölgesinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 6 hedef, 6 bomba atılarak vuruldu. Hava harekatında, 3 karargah binası ve 3 bombalı araç garajı imha edildi, 30 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütünden temizlenen bölgelerde, muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne 2 bin 208 el yapımı patlayıcı ile 42 mayın etkisiz hale getirildi.
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Misafir 1 dakika önceallah yardımcınız olsun yiğitler00
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Misafir 10 dakika önceNe bitmez illetmiş arkadaş.. Rabbim ordaki askerlerimize yardım etsin inşallah00
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Misafir 20 dakika önceAllah yardımcınız olsun,kalbimiz sizlerle...00
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Misafir 29 dakika öncedaeş gidince ortalık pyd mi kalacak?00
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Misafir 34 dakika öncedualarımız sizinle Allah yar ve yardımcınız olsun90
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Misafir 39 dakika önceAllahım sen ümmetin son kalesinin ordusunu muzaffer kıl. Pyd ye de sıra gelecek inşallah60
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Misafir 39 dakika önceArtık bu bölgede söz sahibi olma zamanı gelmiştir, şehidimizin kanının değdiği yer bizim egemenliğimizin altına girmelidir. Gelecekte izlenecek politika umarım bu olacaktır. Diğer ülkelere armut piş ağzıma düş mantığını yaşatmamalıyız60
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Misafir 43 dakika önceYarabbi, sen bizi bu hallere düşürenlerin elinden bir an önce kurtar ve güzel ülkemize aydınlık günler nasip eyle. AMİN60
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Misafir 45 dakika önceİcıne dusuruldugunuz bu savasta ALLAH yardimciniz olsun. Evinize sag salim dönün. Kalbimiz sizinle60
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Misafir 47 dakika önceYüce rabbim sizlerin gücüne güç katsın.Dualarımız sizlerle.60