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DEAŞ'a EL Bab'da bir darbe daha

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki operasyonda DEAŞ'a ait 141 hedef vuruldu, 68 terörist etkisiz hale getirildi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:22:02 Güncelleme: 12:12:18 AA

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında karargah binasının da bulunduğu 141 hedef vuruldu, 68 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriyenin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

2 MUHALİF ŞEHİT OLDU

Harekatın 123. gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik faaliyetler sürdürüldü. Yaşanan çatışmalarda, 2 muhalif şehit oldu, bir muhalif yaralandı.

Top ve havan atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda, DEAŞ mensubu 38 terörist etkisiz hale getirildi, bir silahlı araç ve bir insansız hava aracı imha edildi.

Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen terör örgütü DEAŞ'a ait 141 hedef, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, El Bab bölgesinde tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 6 hedef, 6 bomba atılarak vuruldu. Hava harekatında, 3 karargah binası ve 3 bombalı araç garajı imha edildi, 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünden temizlenen bölgelerde, muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne 2 bin 208 el yapımı patlayıcı ile 42 mayın etkisiz hale getirildi.

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YORUMLAR 32
  • Misafir 1 dakika önce
    allah yardımcınız olsun yiğitler
  • Misafir 10 dakika önce
    Ne bitmez illetmiş arkadaş.. Rabbim ordaki askerlerimize yardım etsin inşallah
  • Misafir 20 dakika önce
    Allah yardımcınız olsun,kalbimiz sizlerle...
  • Misafir 29 dakika önce
    daeş gidince ortalık pyd mi kalacak?
  • Misafir 34 dakika önce
    dualarımız sizinle Allah yar ve yardımcınız olsun
  • Misafir 39 dakika önce
    Allahım sen ümmetin son kalesinin ordusunu muzaffer kıl. Pyd ye de sıra gelecek inşallah
  • Misafir 39 dakika önce
    Artık bu bölgede söz sahibi olma zamanı gelmiştir, şehidimizin kanının değdiği yer bizim egemenliğimizin altına girmelidir. Gelecekte izlenecek politika umarım bu olacaktır. Diğer ülkelere armut piş ağzıma düş mantığını yaşatmamalıyız
  • Misafir 43 dakika önce
    Yarabbi, sen bizi bu hallere düşürenlerin elinden bir an önce kurtar ve güzel ülkemize aydınlık günler nasip eyle. AMİN
  • Misafir 45 dakika önce
    İcıne dusuruldugunuz bu savasta ALLAH yardimciniz olsun. Evinize sag salim dönün. Kalbimiz sizinle
  • Misafir 47 dakika önce
    Yüce rabbim sizlerin gücüne güç katsın.Dualarımız sizlerle.
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